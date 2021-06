Berardo a contas com a Justiça, o aumento dos internamentos e outros destaques na TSF

© António Cotrim/Lusa

O penúltimo dia do mês de junho ficou marcado pela detenção de Joe Berardo e do seu advogado André Luís Gomes. Em causa estão suspeitas de crimes como burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais à Caixa Geral de Depósitos.

O empresário madeirense será ouvido esta quarta-feira pelo juiz Carlos Alexandre. O advogado já veio dizer que desconhece os factos da investigação.

No topo da atualidade continua a pandemia, que se encontra numa fase de agravamento. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registaram o maior número de casos positivos desde fevereiro. Em Lisboa, onde são detetados a maioria dos contágios, os hospitais já estão a reorganizar-se para receber doentes. Só num mês, o Centro Hospitalar Lisboa Central passou de 10 para 60, 70 camas.

Da capital para o Norte, o cenário é praticamente idêntico. O Hospital de São João também relata um aumento "explosivo e preocupante" na procura do seu serviço de urgência Covid.

Já o Governo anunciou esta terça-feira que vai criar uma comissão técnica com a PGR e com a Provedoria da Justiça para a revisão do quadro jurídico da pandemia.

Apesar do momento negativo da pandemia em Portugal, há notícias que trazem esperança. Além dos avanços na campanha de vacinação, investigadores portugueses estão a estudar uma potencial vacina oral contra a Covid-19.

No desporto, destaque vai, naturalmente, para o Euro 2020. Depois da eliminação de Portugal e França, campeão da Europa e detentor do título mundial, respetivamente, desta vez, foi a Alemanha a dizer adeus. A Inglaterra venceu a Manschaft por 2-0 e selou o passaporte para os quartos de final da competição.