Bernardino Soares acusa Governo de falhar no financiamento para retirar amianto

Bernardino Soares, presidente da câmara municipal de Loures © Jorge Amaral / Global Imagens

Por TSF 23 Julho, 2020 • 16:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da câmara municipal de Loures, Bernardino Soares, acusa o Governo de dar o dito pelo não dito no que diz respeito ao financiamento das obras em escolas do concelho com amianto. À TSF, o autarca explica que o executivo tinha prometido o pagamento total das obras com recurso a fundos comunitários, mas as previsões não apontam para que tal aconteça assim.

Bernardino Soares diz que o Governo falhou ao que prometeu. 00:00 00:00

"O anúncio que o Governo fez, de que iria financiar a 100% esta retirada do amianto não corresponde à verdade", aponta Bernardino Soares. Os municípios "vão ter de arcar com mais de metade da despesa para retirar fibrocimento de escolas que são da responsabilidade do ministério da Educação".

Face a esta situação, explica o presidente da câmara de Loures, "vamos ter de deixar de fazer uma nova escola para poder fazer aquilo que o Governo devia financiar".

Confrontado com este cenário, Bernardino Soares acusa o Governo de querer fazer propaganda. "Não consigo compreender nem tenho uma explicação para isso, a não ser que quisesse apenas um efeito propagandístico e de vantagem política para o Governo", aponta o autarca.

Autarca de Loures aponta as soluções possíveis. 00:00 00:00

A solução, defende, implica que o Governo "aumente os fundos comunitários, pelo menos para o dobro, para garantir o financiamento a 100%" ou que seja investido "dinheiro do Orçamento de Estado (OE), o que não seria de desprezar, porque neste momento o OE põe zero euros para esta operação".