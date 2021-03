Biblioteca do Médio Oriente nasce na freguesia mais multicultural de Lisboa

Por Ricardo Alexandre 27 Março, 2021 • 14:29 Partilhar este artigo Facebook

Lá fora, as crianças brincam na escola paredes meias com este projeto em construção. São a inconfundível banda sonora deste início de vida da primeira Biblioteca Pública do Médio Oriente, em Lisboa. Já tem livros e prateleiras dedicadas e nome inscrito e pessoas e ideias. Essas, não faltam. Os livros, esses, vão chegando. Para superar divisões, nada melhor que o conhecimento. Para aproximar povos, nada melhor que os livros.

Foi acolhida em Arroios, na Biblioteca de São Lázaro, a mais antiga biblioteca de Lisboa, nascida 1883, o ano em que era inaugurada a linha do Expresso do Oriente. Fica na Rua do Saco, entre o Intendente e o Martim Moniz e tem já um pequeno espólio com livros escritos em árabe, persa, hebraico, turco e urdú, mas também traduções de autores portugueses para estas línguas.

O espólio resulta de doações das embaixadas de vários países (Marrocos, Tunísia e os Emirados Árabes tomaram a dianteira), mas a biblioteca está aberta a receber exemplares de particulares que queiram participar no projeto, sendo que o nome do doador vai figurar na biblioteca. Conta também com parcerias com várias instituições, como o Instituto Camões, ("o primeiro protocolo que fizemos e que muito nos honra") e universidades. Maria João Tomás, uma das coordenadoras do projeto, professora universitária no ISCTE, é investigadora do Observare da Universidade Autónoma e especialista em assuntos do Médio Oriente.

O objetivo é dar a conhecer a cultura dos países árabes (e de Israel), mas também a cultura portuguesa aos migrantes e estrangeiros que moram em Lisboa, sobretudo em Arroios, a freguesia com moradores de mais de 90 nacionalidades.

Maria João Tomás mostra à reportagem da TSf as doações que acabaram de chegar, "da embaixada de Marrocos", que acabara de receber, "com livros de autores marroquinos traduzidos para francês e espanhol, livros em árabe sobre Marrocos e sobre a vida em comum dos dois países". Maria João Tomás está confiante quanto ao sucesso do projeto: "foi feito o apelo a todos os países, já temos promessa de muitos mais livros que serão entregues, já chegaram os da Tunísia, cujo embaixador foi um dos que mais dinamizou este projeto. Já recebemos livros dos Emirados, contamos com peças de teatro e ensaios literários que é algo que é muito pouco associado a este país". Foi feito o apelo "a todos os embaixadores e todos estão a aderir. Inclusive, para o dia da inauguração, em que vamos ter uma programação cultural, que começa nesse dia e que se vai estender ao longo do ano. Vamos ter cursos de língua e literatura árabe, mas também de farsi, sobre o legado cultural comum que temos, mas também sobre todo o historial diplomático que temos com estes países". Quando a pandemia der luz verde, ou quem trata dos semáforos sanitários que vão gerindo os movimentos das nossas vidas nestes tempos, "talvez lá para maio", a biblioteca será oficialmente inaugurada "com ações de rua, cultura e história, para falarmos das relações de Portugal com estes países".

Entretanto, vão-se compondo as prateleiras dedicadas em S. Lázaro à Biblioteca Pública do Médio Oriente: "já temos livros de autores portugueses, mas também de autores dos países árabes traduzidos para francês e inglês", uma vez que um dos "objetivos fundamentais desta biblioteca é criar interculturalidade, na freguesia mais intercultural de Lisboa que é Arroios".

António Serzedelo, vogal da junta de Arroios com o pelouro das bibliotecas e da cultura: " é uma freguesia que tem cerca de 90 etnias. E algumas muitíssimo numerosas, não são três ou quatro pessoas, são dezenas ou centenas, que merecem que a gente crie pontes com elas, pontes de amizade e de mútua compreensão, e a cultura é a melhor ponte, neste momento que estamos a atravessar, para a compreensão entre os povos. É esse o objetivo desta iniciativa". "Só com o conhecimento é que se ultrapassam fronteiras; em vez de fechar, é preciso abrir. Só assim se melhora o entendimento", completa a professora universitária.

Serzedelo quer a biblioteca voltada para o ambiente em que se insere: "há uma escola aqui ao lado, eu até estou a pensar fazer alguns jogos de rua, que se misturarão com o nosso jogo da macaca, para os nossos meninos brincarem com os jogos deles e eles brincarem com a nossa macaca". Leitura de contos tradicionais dos países do MENA (Médio Oriente e Norte de África) está também nos planos dos dois coordenadores do projeto.

"Mostrar que somos feitos de mistura", acrescenta Maria João Tomás. "A herança portuguesa é uma herança de várias contribuições; são muito importantes as heranças árabes, mas persas também, que também estivemos lá em Ormuz. Vamos ter livros em farsi, já está feito um protocolo do Instituto Camões com o Irão; Israel também já se disponibilizou, vamos ter livros em hebraico, e provavelmente vamos andar um bocadinho mais para leste e vamos ter livros em urdú, uma vez que a comunidade paquistanesa aqui na zona é muito forte". Serzedelo afirma que "é uma mensagem que Lisboa manda para o mundo e à qual o mundo está a responder pela vontade que têm de criar novos laços com Portugal, também devido ao que está a acontecer com esta pandemia em que temos de reagir de forma diferente, de modo mais amigável, fraterno e sociável entre todos, ultrapassando diferenças e encontrando aquilo que nos une". Uma biblioteca contra os populismos? "Sem dúvida", respondem em uníssono. "O que estamos aqui a fazer é em prol da interculturalidade, apelando a que só com o conhecimento se consegue ultrapassar fronteiras".

Já aqui estão as traduções para árabe de livros de Bruno Vieira Amaral e José Luís Peixoto, por exemplo. Quem sabe se um dia, esta biblioteca vai ter, nas suas prateleiras, A Cidade Virtuosa de Alfarabi, obra fundadora da filosofia islâmica medieval. Ou outros livros marcantes do mundo árabe como "Tempo de migrar para o norte" do sudanês Tayeb Salih, "Miramar" ou a "Trilogia do Cairo" de Naguib Mahfuz, "Porta do Sol" do libanês Elias Khoury), "Chamado do Poente" de Gamal Ghitany, os contos do sírio Zakaria Tamer, ou livros de Ahlam Mosteghanemi, a primeira mulher argelina que publicou em inglês, de Ghassan Kanafani, escritor e ativista político palestiniano, ou de Sonallah Ibrahim, romancista egípcio. Ou os israelitas Amos Oz e David Grossman. Para a semana chegam Pessoa e saramago. Em árabe.

Os livros e o conhecimento para superar divisões, para aproximar povos.