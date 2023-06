Bica, Bairro Alto e Alfama conquistam Avenida da Liberdade. As imagens da noite das marchas de Lisboa

Os noivos de Santo António também desfilaram nas ruas de Lisboa.

Por TSF/Lusa 13 Jun, 2023 • 11:53

Os noivos de Santo António também desfilaram nas ruas de Lisboa.

A Avenida de Liberdade encheu-se na terça-feira de pessoas para assistirem às Marchas Populares de Lisboa.

Na edição deste ano, o primeiro lugar foi para o Bairro da Bica. As marchas do Bairro Alto e de Alfama ficaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente.

Outros 17 grupos competiram este ano: Marvila (4.º lugar), Alto do Pina (5.º), Alcântara (6.º), Madragoa (7.º), Carnide (8.º), Penha de França (9.º), Mouraria (10.º), São Vicente (11.º), Bairro da Boavista (12.º), Belém (13.º), Castelo (14.º), Olivais (15.º), Santa Engrácia (16.º), Graça (17.º), São Domingos de Benfica (18.º), Ajuda (19.º) e Lumiar (20.º).

A Marcha Infantil das Escolas de Lisboa abriu o desfile, que contou também com a habitual presença dos noivos de Santo António.

Nas ruas ouviu-se repetidamente o "Menino Parque Mayer" - a composição vencedora do concurso Grande Marcha de Lisboa deste ano, em homenagem ao centenário do Parque Mayer.

A Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, responsável pela organização, deu conta de outras distinções: Alfama e Bica ganharam na categoria de Melhor Coreografia, enquanto que a Melhor Cenografia foi para Alfama e Lumiar.

O Melhor Figurino foi atribuído a Alcântara, Alfama e Madragoa. A distinção de Melhor Letra foi para Alfama e Bica.

Alfama venceu também na Melhor Musicalidade e na Melhor Composição Original com "A Sina do Estivador", juntamente com "A Vedeta é Carnide" de Carnide.

O Melhor Desfile da Avenida foi para as marchas do Bairro Alto e da Bica.