Bicicleta que faz tricot nasce pelas mãos da Ciclaveiro

Pelas mãos da Ciclaveiro vai nascer, no Centro Cultural de Ílhavo, uma bicicleta que faz tricot. A ideia da Ciclaveiro nasce em parceria com o grupo Tricotaveiro e a bicicleta que tricota vai estar em exposição e em funcionamento a partir do dia 5 de maio, na exposição "Braços", organizada pela associação AGIL. A bicicleta tricota e precisa das pedaladas de quem visita a exposição, como poderá ouvir na reportagem áudio.

Quem entra na exposição pode sentar-se na bicicleta e tricotar. César Rodrigues, da Ciclaveiro, explica que depois, em oficinas com a Tricotaveiro, vão ser criadas peças de vestuário. "Ocorreu-nos a ideia de criarmos uma máquina de tricot e, depois em parceria, criar peças em tricot. Estamos a falar de caneleiras, luvas, cachecóis, para os dias mais frios", explica.

Ao pedalar está a tricotar e da máquina acoplada à bicicleta sairá uma manga de lã.

Sandra Cruz, também da Ciclaveiro, acrescenta que a própria lã será trazida pelo público da exposição, porque "a ideia é ter um contentor na própria exposição e quem tiver lãs em casa que não usem podem deixar cá".

Quanto à bicicleta que faz tricot, será uma velhinha "pasteleira", que foi doada à associação há muito tempo.

A própria bicicleta vai chegar à exposição já tricotada. Rosário Batista, da Tricotaveiro explica como será na reportagem áudio.

As peças em lã serão depois oferecidas ou vendidas a quem faz da bicicleta uma utilização diária.

Uma bicicleta que tricota, pelas mãos da Ciclaveiro, que estará exposta e em funcionamento em Ílhavo, na Exposição "Braços", organizada pela associação AGIL. Uma exposição de boas práticas de trabalho produzido por coletivos, formais ou informais, através de processos cooperativos.