Bicicletas Gira vão ser gratuitas em Lisboa

Por Cristina Lai Men e Catarina Maldonado Vasconcelos 10 Julho, 2020 • 10:44

As bicicletas Gira serão gratuitas em Lisboa, mas ainda não há uma data prevista para o início da iniciativa. A proposta do PCP foi aprovada pela Câmara Municipal de Lisboa na quinta-feira. O objetivo é promover o uso da bicicleta, principalmente em tempo de pandemia, quando se avolumam as queixas de sobrelotação dos transportes públicos.

O vereador comunista João Ferreira explica que a gratuitidade das Gira vai avançar a título experimental, no âmbito uma proposta mais vasta do PCP, que prevê também o alargamento da partilha de bicicletas às freguesias que ainda não são abrangidas pelo sistema. "Proponho que se possa estender às zonas da cidade de Lisboa onde ainda não existe o sistema de bicicletas partilhadas Gira, que esteja em vigor durante este período, inicialmente a título experimental, a gratuitidade das bicicletas para todos os que residem em Lisboa ou trabalham/ estudam em Lisboa."

Na perspetiva do vereador, faltam alguns ajustes para que a medida possa ser implementada, mas, "logo que possível, terão de ser tomadas medidas para circunscrever esta população alvo".

João Ferreira participou na reunião da Câmara de Lisboa por videoconferência, a partir de Bruxelas. O também eurodeputado do PCP regressa no sábado a Portugal e não sabe em que condições poderá regressar a Bruxelas, quando forem retomados os trabalhos do Parlamento europeu, mas acredita que as restrições ditadas pela pandemia não vão afetar o trabalho dos eurodeputados.

"O Parlamento está a funcionar e continuará a funcionar pelo menos até setembro de uma forma mista: em regime presencial e em regime remoto, via eletrónica. Em condições normais, o Parlamento Europeu já iria fazer, dentro de muito pouco tempo, a pausa que habitualmente faz no período de verão."

