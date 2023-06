Bilheteiras e gabinetes de apoio da CP em greve. Empresa alerta para "perturbações"

A greve parcial dos revisores e trabalhadores das bilheteiras na CP foi alargada até 6 de agosto © António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

As bilheteiras e gabinetes de apoio ao cliente da CP - Comboios de Portugal estão esta sexta-feira em greve, convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI).

Num aviso publicado no seu site, a operadora ferroviária avançou que "por motivo de greve convocada pelo SFRCI, preveem-se perturbações no funcionamento das bilheteiras e gabinetes de apoio ao cliente, no dia 30 de junho de 2023".

Na mesma nota, a CP disse que os títulos de transporte podem ser adquiridos por outros meios neste período.

Assim, para os comboios Alfa Pendular, Intercidades, Regional, Inter-regional e Urbanos de Coimbra os passageiros podem recorrer à bilheteira online, à app CP, à linha de atendimento e a agências de viagens credenciadas.

Para os Urbanos de Lisboa e Porto os títulos estarão disponíveis nas máquinas de venda automática, nas estações, no Multibanco (passes e zapping) no caso de Lisboa e nos agentes Payshop para o Porto.

A CP apelou aos clientes a que não embarquem "sem título de transporte válido".

"Caso a bilheteira na estação de embarque esteja encerrada e não exista nenhum outro modo de venda disponível na área circundante à estação (200 metros além da zona limitada pela estação), excecionalmente, poderá adquirir o seu bilhete a bordo do comboio, desde que se dirija ao operador de revisão e venda, no momento do embarque e antes de ocupar lugar, para solicitar a aquisição do título de transporte", destacou.

A operadora recordou ainda que "a bordo, o pagamento é feito apenas em numerário".

A greve parcial dos revisores e trabalhadores das bilheteiras na CP foi alargada até 6 de agosto, abrangendo o período em que decorre em Lisboa a Jornada Mundial da Juventude, disse à Lusa fonte sindical.

Os revisores e trabalhadores das bilheteiras iniciaram uma greve parcial no dia 5 de junho que se prolonga até 5 de julho, para contestar a "falta de equidade" salarial na CP.