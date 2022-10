Bispo do Porto pede perdão, o apoio de Costa a Lula e outros destaques TSF

© Igor Martins/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 25 Outubro, 2022 • 21:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Bispo do Porto, Manuel Linda, lamentou esta terça-feira ter levantado "dúvidas" quanto à noção de que o crime de abuso é um crime público e pediu "perdão às vítimas que, possivelmente, se sentiram feridas", reconhecendo que os abusos sexuais na Igreja portuguesa são uma realidade "muito mais sombria" do que pensava.

A poucos dias da segunda volta das eleições no Brasil - marcada para domingo - Lula da Silva revelou ter o apoio de António Costa. Na qualidade de secretário-geral do PS, assinala que "o amigo do Brasil tem muitas saudades das relações de proximidade, de amizade, entre Portugal e o Brasil".

Com o novo gasoduto e o transporte energético ibérico ainda na ordem do dia, a ministra espanhola da Energia garantiu, no Luxemburgo, que nada mudou nas interligações elétricas de Portugal e Espanha à rede europeia de energia. Ribera Rodriguez espera que as conexões possam avançar o "quanto antes".

O tema do gasoduto passou também pela conferência de líderes, esta tarde, e dela saiu uma nega ao pedido de debate urgente com o primeiro-ministro sobre o tema.

No que respeita ao abastecimento nacional de gás, o ministro do Ambiente avisa que a Galp vai ter de comprar gás para "satisfazer clientes e responsabilidades legais" dados os problemas no fornecimento por parte da Nigéria.

O Conselho das Finanças Públicas identifica cinco riscos para o Orçamento do Estado do próximo ano apresentado pelo Governo e alerta para os "níveis elevados de incerteza e de imprevisibilidade" que este enfrenta.

"Só falta fechar o Parlamento." É o que o PSD ficou a pensar do PS após os socialistas terem chumbado uma audição da ministra da Defesa sobre um pedido feito pela GNR à Frontex.

No primeiro dia como primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak passou a tarde a receber, em Downing Street, os protagonistas do novo Governo. Há, naturalmente, novidades, mas também reconduções, com destaque para Jeremy Hunt, que mantém a pasta das Finanças.