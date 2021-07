Bloco de Esquerda afirma que só em Lisboa há 1700 rastreios por fazer

Moisés Ferreira © José Sena Goulão/Lusa

O Bloco de Esquerda (BE) está preocupado com o menor número de inquéritos epidemiológicos que estão a ser feitos para detetar casos de Covid-19 no país.

Num requerimento enviado ao Ministério da Saúde, o deputado Moisés Ferreira sublinha que, estando o país em plena quarta vaga e com uma incidência de 315,6 casos por cem mil habitantes, existem muitas pessoas sem serem rastreadas pelas equipas de saúde pública, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo. O deputado pergunta ao Ministério da Saúde se tem conhecimento desta situação e qual o motivo para que esteja a acontecer com particular incidência na ARSLVT. Moisés Ferreira lembra que na interpelação feita à ministra da Saúde na Assembleia da República na semana passada o BE disse ter conhecimento de que existiam mais de 800 inquéritos epidemiológicos por realizar.

"Uma semana depois, a informação que nós temos é que na mesma região existem 1700", conta. " Há claramente uma insuficiência por parte dos recursos existentes", denuncia. " Era necessário que o Governo anunciasse de uma vez por todas o reforço das equipas de saúde pública para fazer face ao crescimento da pandemia e prevenir novas cadeias de contágio."

"Ter uma política clara e um dispositivo de saúde pública reforçado é fundamental para o país, principalmente em momentos de crise pandémicas", conclui o Bloco de Esquerda, no requerimento.

