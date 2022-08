Bloco de partos da Maternidade Alfredo da Costa reabre esta terça-feira

Encerramento na quinta-feira deve-se a uma falha na escala para a qual o hospital está a tentar encontrar uma solução © Global Imagens

O bloco de partos da Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, reabre às 9h desta terça-feira depois de ter estado fechado desde as 15h30 de segunda-feira devido a uma situação imprevista, informou o Centro Hospitalar Lisboa Central.



A informação disponibilizada na página da Internet do Serviço Nacional de Saúde (SNS) indica ainda que o bloco de partos voltará a estar encerrado na quinta-feira, entre as 20h00 e a as 00h00.

O gabinete de comunicação esclareceu que "neste caso trata-se de uma falha na escala para a qual o hospital está a tentar encontrar uma solução", admitindo que até essa data "possa estar colmatada" e não se verifique o encerramento.