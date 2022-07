Bloco de partos e maternidade de Portimão encerra até segunda feira (outra vez)

Hospital de Portimão © Gerardo Santos / Global Imagens

O Bloco de Partos e a Maternidade do Hospital do Barlavento algarvio (Portimão) encerraram esta quinta-feira às 09h00 e só irão reabrir na segunda-feira de manhã, dia 25 de julho.

Além da Maternidade, no mesmo hospital fica ainda condicionado o funcionamento da Urgência Pediátrica, a partir das 21h00 desta quinta-feira e até segunda-feira próxima, não existindo especialistas para observarem as crianças.

A falta de pediatras e a dificuldade em fazer escalas está, mais uma vez, na origem desta decisão do Conselho de Administração.

Em resposta enviada à TSF o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) explica que durante esse período, "a resposta assistencial às grávidas com mais de 22 semanas de gestação será garantida na Unidade Hospitalar de Faro, pela equipa de especialistas de Faro, que será reforçada com médicos da Unidade Hospitalar de Portimão".

"A Urgência de Obstetrícia para grávidas até às 22 semanas de gestação continua a funcionar normalmente nas duas unidades, Portimão e Faro", adianta o documento.

Quanto à Urgência de Pediatria, o CHUA adianta que ela será assegurada com médicos pediatras apenas na Unidade de Faro e com Clínicos Gerais na Unidade de Portimão. Segundo a administração, esses clínicos gerais têm "vasta experiência" em pediatria.

A maternidade, bloco de partos e os serviços de pediatria do CHUA têm encerrado várias vezes ao longo dos últimos meses, sobretudo por falta de médicos pediatras.

Os deputados do PSD eleitos pela região já enviaram um comunicado às redações onde afirmam que desde o início do ano "têm vindo denunciar a degradação, cada vez maior, dos serviços de saúde assegurados pelo CHUA".

"Não é tolerável continuarmos a viver de encerramentos constantes que colocam em causa o bem-estar e a segurança da população", alegam os parlamentares. O PSD lamenta ainda que por parte do Governo e dos decisores regionais haja "uma falta de ação que permita resolver, o quanto antes, a falta crónica de clínicos que a região do Algarve enfrenta".