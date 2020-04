Bloco desafia Governo a esclarecer quem paga creches fechadas

A deputada Joana Mortágua © Filipe Amorim/Global Imagens

O Bloco de Esquerda desafiou, esta terça-feira, o Governo a clarificar o que pretende fazer para dar resposta às famílias que têm crianças nas creches que permanecem encerradas por causa da pandemia da Covid-19. Em declarações à TSF, Joana Mortágua, deputada do Bloco, lembra que há inúmeras famílias com crianças até aos três anos de idade que apresentam dificuldades no pagamento das mensalidades e têm enviado muitas questões numa altura em que nada se sabe sobre uma eventual reabertura das creches.

"Durante este compasso de espera muitas famílias foram conseguindo arranjar acordos, mesmo que informais, com as entidades, mas neste momento há uma incerteza grande sobre o que é suposto fazer", explica a deputada, garantindo que chegam ao partido "muitas dúvidas".

Joana Mortágua explica o que o Bloco pretende saber do Governo. 00:00 00:00

Joana Mortágua reconhece que só as autoridades de saúde poderão decidir sobre a eventual reabertura de creches e jardins-de-infância, mas pede ao Governo que desde já esclareça o que pretende fazer. "Ainda sem pôr de parte a possibilidade de apresentarmos um projeto sobre isto, queríamos em primeiro lugar perguntar ao Governo que medidas é que vai tomar e sobre se há algum apoio previsto", refere. O pedido de esclarecimento já foi enviado ao Governo.

