Bloqueio do SNS 24 está a levar muitos doentes diretamente para os hospitais

O contrato lido pela TSF mostra que só estão previstas 10 mil chamadas por dia © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Por Nuno Guedes 13 Março, 2020 • 16:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O bastonário da Ordem dos Médicos diz que a falta de capacidade de resposta da Linha SNS 24, que se tem sentido na última semana, está a levar muitos portugueses, que temem ter o novo coronavírus, diretamente para os hospitais.

Apesar das garantias já dadas pelo Ministério da Saúde, Miguel Guimarães insiste, em declarações à TSF, que é urgente reforçar esta linha que devia servir de barreira e evitar contágios por quem procura um serviço de urgência.

"Já está a acontecer com muita gente não conseguir ter resposta e depois estão a dirigir-se para os hospitais a dizer o que têm, algo que começa a ser complicado. Isso aconteceu ontem e tive o reporte de vários médicos que estão a coordenar as respetivas unidades, sendo que a probabilidade de disseminar a infeção é maior, mesmo que as pessoas tenham cuidados", refere o bastonário.

A ministra já revelou que na última quarta-feira a SNS 24 recebeu perto de 40 mil chamadas e anunciou um reforço de meios e enfermeiros.

O contrato lido pela TSF mostra que só estão previstas 10 mil chamadas por dia e desde o início da semana a procura disparou estando sempre muito acima deste limite.

Problema não é apenas falta enfermeiros

O bastonário dos médicos acrescenta que os problemas da linha já não são apenas de falta de enfermeiros, mas também de falta de capacidade técnica ou tecnológica para receber tantas chamadas.

Miguel Guimarães pede um reforço urgente da capacidade técnica ou mesmo que, em alternativa, se crie uma segunda linha para receber as chamadas.

O representantes dos clínicos defende que "têm de existir circuitos paralelos alternativos ou mesmo criar outra linha, com outra operadora se for necessário, senão qualquer dia a linha não serve para nada, sendo que já falei disto e me disseram que a capacidade de resposta será reforçada".

Governo tem de pedir ajuda ao privado e social

Em paralelo, Miguel Guimarães faz outro apelo: para combater a COVID-19 o Governo já devia ter pedido a ajuda do setor privado e social que trabalha na saúde.

"Ontem o primeiro-ministro disse que gostou da conversa com os partidos políticos porque não havia o 'partido pró-vírus e o partido contra o vírus'... Aqui é a mesma coisa, as pessoas têm de esquecer as rivalidades que têm pois neste momento é tudo um sistema de saúde em que o privado e social, com a coordenação do setor público, podem ajudar a proteger as pessoas", conclui o bastonário da Ordem dos Médicos.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19