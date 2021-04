Boas notícias em Beja, mais dinheiro para o Novo Banco e outros destaques da Manhã TSF

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Do Plano de Estabilidade do Governo surge uma nova quantia a injetar no Novo Banco. Esta sexta-feira, é notícia a previsão do Executivo de injetar 430 milhões de euros pelo Fundo de Resolução na instituição bancária, neste ano. Pode saber mais pormenores aqui.

É uma boa notícia para Beja. O concelho vai mesmo avançar para a terceira fase do desconfinamento, ao contrário do que tinha sido estipulado na quinta-feira. Afinal, a cidade alentejana já está abaixo da linha vermelha, de mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Saiba mais aqui.

Depois da segunda injeção, talvez não tenha passado o risco. A Pfizer deixou um aviso quanto à possibilidade de ser necessária uma terceira dose da vacina, como lhe conta aqui a TSF.

A Covid-19 continua a surpreender os cientistas. Nesta sexta-feira, a revista científica The Lancet Respiratory Medicine lança mais dados: o contágio não garante aos jovens completa imunidade em caso de reinfeção, já que algumas pessoas reinfetadas podem transmitir o vírus. Conheça aqui os pormenores do estudo.

Indianápolis está também no centro das atenções do mundo, depois de um tiroteio num armazém da empresa de serviços postais FedEx, em que morreram oito pessoas e 60 ficaram feridas. A TSF conta-lhe toda a história aqui.