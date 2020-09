Bodião ou peixe-cão. O mais velho do mundo pode viver no aquário Vasco da Gama

Um exemplar de peixe-cão © Por Philippe Guillaume - originally posted to Flickr as el Bajón, round 2, CC BY 2.0

Tem grandes olhos, uma boca pequena, um corpo largo e é quase fluorescente: anda ali entre o laranja e o rosa choque. O Aquário Vasco da Gama é a casa onde vive e este pode ser o peixe mais velho do mundo em cativeiro: está apresentado o bodião, ou peixe-cão.

Com 32 anos, este peixe só teve um tratador e, apesar de separados por um vidro, o tempo fez deles grandes amigos. O bodião é uma espécie solitária: nasce fêmea e torna-se macho, nada que o deprima. A razão, essa, talvez seja que em toda a sua vida só conheceu os cuidados de um tratador: José Macedo.

"Foi pescado nos Açores, na ilha das Flores, em 1988, tinha eu um ano de aquário", recorda o tratador. Fazendo as contas, depressa chega a um resultado: "Eu sou só um ano mais velho do que ele."

A história de um tratador e de um peixe que recebe postais. Reportagem de Dora Pires.

A amizade já vem de longe e, como em todas, as saudades apertam quando a distância aumenta. Por isso, o bodião recebe um postal sempre que José Macedo vai de férias para longe.

"Comecei a mandá-los para o peixe-cão para ele transmitir um abraço a toda a gente, é uma coisa que sempre fiz quando vou ao estrangeiro", explica o tratador. Com "muitos postais" e com o peixe-cão "há tantos anos" no aquário, "começou a tornar-se um hábito".

Com mais de três décadas de amizade, o fim não está próximo. Ou, pelo menos, é o que quer José Macedo, que já pensa no futuro da vida dos dois, quando chegar a reforma.

"Espero sair daqui com ele ainda cá", deseja. Com os amigos até tem uma brincadeira: gostava que lhe saísse o Euromilhões para se tornar um "excêntrico". E depois? "Levava-o para os Açores, depois de me reformar, e libertava-o lá."

O futuro está traçado num plano a dez anos. O objetivo é saírem juntos do Aquário Vasco da Gama. A entrevista completa com o tratador José Macedo pode ser ouvida no programa "O Bichinho da Rádio".