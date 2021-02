Boeing 777 debaixo de fogo, o mistério de Munch e outros destaques da Manhã TSF

© EPA/Annar Bjorgli / National Museum of Norway

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) deu um parecer favorável condicionado ao projeto que permitirá movimentar mais 86 mil contentores por ano no terminal de Alcântara. A obra tem impactos positivos a nível económico, mas óbvios impactos negativos ao nível da paisagem numa zona central de Lisboa, como comprovam as imagens do "antes" e depois".

Depois de um motor de um avião Boeing 777 se ter incendiado em pleno voo, e dos detritos terem caído numa zona residencial no Colorado, Estados Unidos, o regulador norte-americano para a aviação exigiu inspeções urgentes a aparelhos deste modelo.

E num dia em que os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) se reúnem presencialmente, Augusto Santos Silva afirma, numa entrevista à TSF, que a Rússia está "num ponto muito negativo" para com os 27.

Mesmo que as aulas presenciais regressem à maioria das escolas em breve, os estudantes universitários não devem contar com o mesmo cenário até à Páscoa. O presidente do Conselho de Reitores defende, em declarações à TSF, que as universidades precisam de tempo, antes de voltar a receber os estudantes.

A pandemia afeta também afeta a natalidade: mulheres prestes a fazer 40 anos estão a ser retiradas das listas para tratamentos de procriação medicamente assistida, quando o processo estava apenas adiado.

Por último, um mistério desvendado: durante anos, pensava-se que a frase a lápis, com letras minúsculas, no famoso quadro "O Grito", de Edvard Munch, era fruto de vandalismo. Afinal, terá sido o próprio artista a escrevê-la.