Bola de fogo observada no céu no Sul de Portugal a 100 mil km/h

A rocha vinda do espaço, ao colidir com a atmosfera a uma velocidade enorme, ficou incandescente

Uma bola de fogo percorreu a 100 mil km/h, na madrugada de domingo, o céu no Sul de Portugal e Espanha, divulgaram na terça-feira os responsáveis do projeto SMART, do Instituto de Astrofísica da Andaluzia (IAA-CSIC).

Os sensores deste projeto assinalaram a passagem da bola de fogo através dos diferentes observatórios astronómicos, noticia a agência EFE.

Segundo analisou o investigador principal do projeto SMART, José María Madiedo, o evento registou-se na madrugada de domingo, pelas 00h07 locais.

A entrada de um meteorito na atmosfera terrestre, a uma velocidade de 100 mil km/h, resultou naquele fenómeno.

A rocha vinda do espaço, ao colidir com a atmosfera a uma velocidade enorme, ficou incandescente, gerando assim uma bola de fogo, que teve início a cerca de 105 quilómetros acima da província de Badajoz (Andaluzia), em concreto sobre a localidade de Villanueva del Fresno.

A partir deste ponto avançou em direção a noroeste, entrando no espaço aéreo de Portugal e, por último, extinguiu-se a 60 km de altitude na região do Alentejo, na localidade de Santo António do Baldio, concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora.

No total, o meteorito incandescente percorreu a atmosfera durante 51 km.

Os detetores do projeto SMART operam no âmbito da Rede Meteorológica e de Observação da Terra do Sudoeste da Europa (SWEMN), que visa monitorizar continuamente o céu, com o intuito de registar e estudar o impacto na atmosfera terrestre de rochas de diferentes objetos do Sistema Solar.