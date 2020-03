Bolsa de Turismo de Lisboa adiada para 27 a 31 de maio

© Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

Por Maria Augusta Casaca e Sara Beatriz Monteiro 05 Março, 2020 • 13:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) que organiza a Bolsa de Turismo de Lisboa decidiu adiar o evento, devido ao novo coronavírus, assegura fonte da organização à TSF.

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) foi adiada para os dias 27 a 31 de maio, após as entidades públicas de turismo e várias associações do setor terem cancelado a sua participação no evento, anunciou esta quinta-feira a organização.

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve (ERTA) garantiu que a secretária de Estado do Turismo, as secretarias regionais dos Açores e Madeira, o Turismo de Portugal e todas as entidades regionais de Turismo do País pediram à organização para adiar a feira "tal como acontece com outras iniciativas por essa Europa fora".

Na Bolsa de Turismo de Lisboa deste ano estavam inscritos cerca de 1.500 expositores e 67 destinos internacionais.