Bolsonaro hospitalizado, Roberto Martínez é o novo selecionador e outros destaques TSF

Jair Bolsonaro

O antigo Presidente do Brasil Jair Bolsonaro foi esta segunda-feira hospitalizado no estado norte-americano da Flórida devido a dores abdominais intensas.

Bolsonaro está a milhares de quilómetros do Brasil e de Brasília, onde este domingo um grupo de largas centenas de manifestantes invadiu as sedes do poder do país. A partir de Portugal, e depois de Marcelo Rebelo de Sousa já o ter feito, o primeiro-ministro António Costa enviou pelo telefone palavras de solidariedade a Lula da Silva.

Pelas Nações Unidas, o secretário-geral António Guterres confessou-se chocado com o que aconteceu, mas expressou confiança "no Brasil e nas suas instituições".

Já Pedro Neto, diretor-executivo da Amnistia Internacional em Portugal, vê no sucedido vários sinais de que algo vai mal no mundo.

O dia fica também marcado pela apresentação do novo selecionador nacional de futebol, o espanhol Roberto Martínez, que ainda orientou a Bélgica no recente Mundial do Catar. O líder da Federação Portuguesa de Futebol garante que o técnico espanhol foi o único a receber um convite formal.

O guarda-redes húngaro Ferenc Mészáros, ex-Sporting, Farense e Vitória FC, morreu aos 72 anos.

Um sismo de magnitude 7,6 na escala de Richter atingiu a zona da Indonésia e de Timor-Leste.

Perante o cheque mensal de 450 euros atribuído pela TAP a alguns diretores para utilização na plataforma Uber como compensação por terem ficado sem BMW, o sindicato dos pilotos denuncia o que entende ser a aplicação de "dois pesos e duas medidas" no cumprimento de contratos.

Outros dos sindicatos da TAP, o dos tripulantes, decidiu entretanto marcar uma greve de sete dias ainda no mês de janeiro.

Era suposto ser uma solução temporária, mas a Escola de Música do Conservatório Nacional está a funcionar, desde 2018, na secundária Marquês de Pombal. A estimativa era de que alunos e professores tivessem de ficar por Belém apenas dois anos, mas por lá continuam. As condições, lamentam, são tudo menos favoráveis à aprendizagem.

As trotinetes em Lisboa vão ter pontos de estacionamento obrigatórios e um limite de velocidade de 20 quilómetros por hora, segundo um acordo que a Câmara Municipal e os cinco operadores na cidade assinaram.