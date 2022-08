Bombeiro e militar da GNR feridos por inalação de fumos em incêndio em Aljustrel

© Maria João Gala /Global Imagens (arquivo)

Um bombeiro e um militar da GNR ficaram este sábado feridos, devido à inalação de fumos, na sequência de um incêndio em duas lojas de produtos chineses, em Aljustrel, no distrito de Beja, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o incêndio, para o qual foi dado alerta às 10h21, atinge duas lojas contíguas de venda de produtos chineses, no centro de Aljustrel.

Segundo a mesma fonte, por volta das 12h00, o fogo mantinha-se ativo, com os bombeiros a procederem a manobras de combate às chamas.

Quanto aos feridos, adiantou, os dois, um bombeiro da corporação de Aljustrel e um militar da GNR, foram transportados com ferimentos ligeiros, devido à inalação de fumos, para as urgências do hospital de Beja.

O combate às chamas mobilizava, cerca das 12h00, bombeiros de várias corporações do distrito de Beja, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 58 operacionais, apoiados por 23 veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).