Bombeiro morre de ataque cardíaco quando combatia fogo nas Caldas da Rainha

Um bombeiro morreu esta tarde enquanto combatia o fogo nas Caldas da Rainha, vítima de ataque cardíaco.

A notícia foi confirmada pela TSF junto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Para já, o comando nacional da Proteção Civil não avança com mais informações.

No município das Caldas da Rainha, em Leiria, estão a ser combatidos dois incêndios. O mais pequeno, em Casais da Mata Velha, mobiliza 46 operacionais, 12 viaturas e uma aeronave. No maior, em Landal, estão 196 operacionais, 51 veículos e sete aeronaves. Este fogo deflagrou às 13h45 desta quarta-feira.

O IPMA colocou 50 concelhos do país em risco extremo de incêndio. Esses municipios pertencem aos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Coimbra, Santarém, Portalegre e Faro.

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado mais de 160 municípios do interior Norte e Centro do país, do litoral dos distritos de Aveiro, Leiria e Lisboa, assim como toda a região do Alentejo. O concelho das Caldas da Rainha é um dos que está em risco elevado.