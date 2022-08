Bombeiro morre quando combatia fogo nas Caldas da Rainha, Pichardo campeão europeu e outros destaques TSF

© Nuno André Ferreira/Lusa

No combate aos incêndios, esta quarta-feira, um bombeiro morreu enquanto combatia o fogo nas Caldas da Rainha, vítima de ataque cardíaco. Mais tarde, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, lamentaram a morte do bombeiro.

O português Pedro Pichardo venceu, esta quarta-feira, a medalha de ouro de triplo salto nos Europeus de atletismo, que se realizam em Munique, na Alemanha. A marca de 17,50 metros no segundo ensaio valeu o título europeu ao atleta, que junta às conquistas dos Jogos Olímpicos de Tóquio e ao ouro dos Mundiais de Atletismo, que se realizaram em Eugene, nos EUA.

Para os próximos dias, a DGS recomendou a adoção de medidas de proteção adicionais contra o calor, como o aumento de ingestão de água, uma vez que as previsões apontam para um aumento gradual da temperatura.

Depois da renúncia de Sérgio Figueiredo do cargo de consultor do Ministério das Finanças, Paulo Rangel pediu esclarecimentos por parte de António Costa sobre o caso. O vice-presidente do PSD pretende saber se o primeiro-ministro estava a par da contratação e "encolheu os ombros e lavou as mãos como Pôncio Pilatos" ou "ele não sabia e estamos outra vez num caso como o do ministro Pedro Nuno Santos". O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou esta quarta-feira lamentar "profundamente" a renúncia do que iria ser o seu consultor.

Esta quarta-feira, a PJ deteve seis homens suspeitos de tráfico de droga após rececionarem, no porto de Leixões, em Matosinhos, 1110 quilos de cocaína dissimulada numa carga oriunda de um país sul-americano.

O novo responsável por supervisionar as eleições presidenciais no Brasil foi empossado esta terça-feira. Num discurso de cerca de meia hora, o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, prometeu combater as notícias falsas, defender a democracia e ainda sublinhou o apoio ao voto eletrónico.

Também no Desporto, o português Gabriel Lopes conquistou esta quarta-feira, em Roma, a medalha de bronze na final dos 200 metros estilos dos Campeonatos da Europa de natação, com a marca de 1.58,34 minutos.

À TSF, João Henriques, que treinou André Almeida no Vitória de Guimarães na época 2020/2021 não tem dúvidas que o médio tem qualidades para jogar numa equipa como o Sporting.

A Federação Internacional do Automóvel aprovou, esta terça-feira, o novo regulamento de unidades de potência que entrará em vigor na temporada de 2026 de Fórmula 1. Daqui a quatro temporadas, a promessa é de que os monolugares de Fórmula 1 tenham motores com mais mil cavalos de potência e um aumento da energia elétrica do carro.