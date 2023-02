Bombeiros de Albufeira e o cão Axe partem em missão de salvamento para a Turquia

© Ilyas Akengin/AFP

Dois elementos da corporação de Bombeiros Voluntários de Albufeira e o cão Axe, treinado para procurar pessoas soterradas em situação de catástrofe, vão juntar-se a um grupo espanhol de resgate que já se encontra na Turquia. "Há seis operacionais espanhóis e três cães que já se encontram na região de Adana, muito próximo do epicentro do sismo", conta o Comandante da corporação. A equipa de voluntários espanhóis partiu de Málaga na segunda-feira e os dois portugueses irão juntar-se agora, "pela impossibilidade de haver um voo mais cedo", explica Abel Zua. Contam chegar quarta-feira à tarde à zona afetada pela catástrofe.

Para os dois elementos de Albufeira, será a primeira operação de resgate, mas, segundo o comandante, a corporação de Albufeira é a única no país que tem recebido formação certificadas método Arcón, um método de busca e salvamento de pessoas soterradas.

Abel Zua lembra que o Algarve é também uma região de rísco sismico e que é preciso estar alerta. "Estamos a falar num projeto que assenta numa rede de centros de formação designada por método Arcon que começou em 2018 e já tem três anos de consolidação de aprendizagem", acrescenta.

Nesta corporação seis operacionais e dois cães têm recebido formação para resgate de pessoas com vida. "Em Portugal somos o único centro de formação certificado por este método e temos a valência de dar formaçao", garante o comandante.

O método Arcon baseia-se sobretudo no treino de cães. "O seu maior ganho é o foco e a eficácia do cão na busca de pessoas soterradas com vida", o que nas primeiras horas após a tragédia é essencial.