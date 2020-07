Aldeia em risco. Bombeiros de três distritos combatem incêndio em Oleiros

Rio Tinto, 15/07/2020 Um Incendio deflagrou esta tarde num mato junto ao Bairro da Triana. (Ivo Pereira / Global Imagens) © Ivo Pereira / Global Imagens

Por Teresa Alves com Lusa 25 Julho, 2020 • 18:47 Partilhar este artigo Facebook

* em atualização

Um incêndio em zona de pinhal no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco, está a ser combatido desde as 15:30 por bombeiros dos distritos de Coimbra, Leiria e Castelo Branco, informou a proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, no combate ao incêndio estão envolvidos mais de 160 operacionais de diversas corporações dos três distritos, apoiados por 43 viaturas e sete meios aéreos.

Ainda segundo a mesma fonte, apesar do esforço dos operacionais no terreno, o incêndio continua a lavrar com alguma intensidade junto à povoação de Moutinhosa, numa zona de pinhais.

Ouvido pela TSF, o presidente da Câmara de Oleiros adiantou que as pessoas estão a ser retiradas da aldeia e encaminhadas para Oleiros. Fernando Jorge salienta o terreno bastante acidentado e o vento como grandes dificuldades no combate às chamas.