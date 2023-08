Bombeiros esperam dominar incêndio em Odemira "nas próximas horas"

Há sete meios aéreos envolvidos no combate a este incêndio © Miguel Pereira da Silva / GLOBAL IMAGENS

Por TSF com Lusa 06 Agosto, 2023 • 10:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os bombeiros já dominaram uma das três frentes do incêndio que continua ativo numa zona de mato e pinhal na freguesia de São Teotónio, no concelho de Odemira (Beja), indicou a Proteção Civil.

"As coisas estão melhores, pois a frente em direção ao Algarve está dominada. Mas continuamos com duas frentes ativas, uma em direção a Norte e outra a Este", disse este domingo à agência Lusa o comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio.

O comandante Alberto Fernandes, oficial de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, indicou na TSF que o fogo deve ficar dominado nas próximas horas. Daí a forte mobilização de meios, já que as condições são favoráveis.

"O incêndio tem duas frentes ativas. Estão colocados meios em todo o perímetro do incêndio e o combate está a decorrer favoravelmente. A perspetiva é que nas próximas horas se consiga dominar este incêndio", acredita Alberto Fernandes.

Ouça as declarações do comandante à TSF 00:00 00:00

Segundo Tiago Bugio, "as chamas estão a ceder aos meios de combate", que já contam com sete meios aéreos, acrescentou.

O comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral adiantou também que os utentes do Parque de Campismo de São Miguel, evacuado na tarde de sábado devido ao incêndio, já regressaram às instalações do parque.

O alerta para o incêndio foi dado às 14h49 de sábado e no combate às chamas estão, neste momento, 333 operacionais apoiados por 102 viaturas de várias corporações de bombeiros do Litoral Alentejano, Algarve e Baixo Alentejo, além de sete meios aéreos.

Durante as operações no sábado foram evacuadas algumas habitações na zona de São Miguel "por precaução" e a Estrada Nacional 120 esteve cortada entre as 15:00 e as 22:40.