Bombeiros envolvidos no combate a incêndios não receberam salário de junho

O atraso foi justificado no sábado, numa carta enviada aos comandantes distritais das operações de socorro © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Por Cristina Lai Men 06 Julho, 2020 • 07:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os bombeiros envolvidos no combate a incêndios não receberam os ordenados referentes ao mês de junho. O Governo já admitiu os constrangimentos financeiros, mas prometeu resolver o problema o mais brevemente possível.

Trata-se de quatro milhões de euros que deveriam ter sido transferidos para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e a Liga de Bombeiros avisa que pode estar em causa o dispositivo de combate a incêndios rurais. E mais alerta: se tal acontecer, a responsabilidade será única e exclusivamente do Estado.

Em resposta à agência Lusa, o Ministério da Administração Interna lamenta o ocorrido e reconhece constrangimentos administrativo-financeiros que não são habituais. O MAI deixa ainda a promessa de regularizar a situação em breve.

O atraso foi justificado no sábado, numa carta enviada aos comandantes distritais das operações de socorro.

O jornal Público revela que, na carta, assinada pelo comandante das operações do distrito de Lisboa, Carlos Marta, é lembrado que o orçamento é sempre acentuadamente inferior às necessidades. Mas sublinha também que a culpa pela falta de verbas não é do MAI, mas do Ministério das Finanças.

A Associação Nacional de Bombeiros e Agentes de Proteção Civil também já criticou o que considera ser uma "situação deplorável que devia estar previamente acautelada" na fase de pandemia em que o país se encontra.