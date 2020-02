Bombeiros têm falta de "informação" e "material" para lidar com o coronavírus

© José Sena Goulão/Lusa (arquivo)

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses garante que falta informação e equipamentos às corporações para lidarem com o novo coronavírus. Em entrevista à TSF, Jaime Marta Soares subscreve as criticas que têm sido feitas à assistência dada ao homem internado no Porto por suspeita de coronavírus.

"Se houver uma situação, neste momento, em que um bombeiro tenha de atuar ele não tem equipamentos nem condições no mínimo de poder responder. Responde sempre, à sua maneira, fará de tudo para se proteger e proteger quem vai ajudar, mas é uma coisa empírica e algo autodidata", avança.

Jaime Marta Soares adianta que os bombeiros não receberam material específico para lidar com o coronavírus e que, muitas vezes, o que se faz é uma gestão de sobras: "[Os bombeiros] ainda têm em reserva algumas coisas do tempo da gripe (as máscaras, as luvas, os desinfetantes), mas podem não ser as mais adequadas e muitas já estarão com o prazo de validade ultrapassado. Claro que os bombeiros aproveitam tudo, não deitam nada fora."

O representante dos bombeiros insiste na marcação de "uma reunião de trabalho entre a Direção-Geral de Saúde, o INEM, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Liga dos Bombeiros Portugueses para operacionalizar as coisas".