Bombeiros voluntários dispensados de serviço para poderem prestar socorro

O Governo aprovou a dispensa de serviço para os bombeiros voluntários chamados a reforçar a prestação do socorro e a criação de uma reserva nacional de equipamentos de proteção individual para as corporações devido à pandemia da Covid-19.

As duas medidas, de caráter extraordinário, destinam-se a conter e a mitigar a propagação da doença Covid-19 e foram aprovadas no Conselho de Ministros desta quinta-feira.

Em declarações à TSF, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, explica que as medidas envolvem milhares de profissionais.

"Em todo o país, estarão disponíveis, de um momento para o outro, 5.000 bombeiros - e haverá 15.000 a 20.000 em rotação", adianta.

Jaime Marta Soares indica que vão haver milhares de bombeiros disponíveis para prestar socorro 00:00 00:00

Os ministros da Administração Interna e da Saúde declararam, esta sexta-feira, "o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão".

Jaime Marta Soares frisa que a declaração deste estado de alerta "chama todas as forças de socorro e também todas as forças de segurança, que terão de reforçar as suas estruturas com piquetes prontos a sair a qualquer momento".

O presidente da Liga dos Bombeiros sublinha as implicações do estado de alerta 00:00 00:00

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais quase cinco mil mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 130 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos confirmados (44), seguida da Grande Lisboa (23) e das regiões Centro e do Algarve, ambas com cinco casos confirmados da doença.

