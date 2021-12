Botão do SEF não saiu do papel, Jesus falha clássico e outros destaques TSF

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Um ano depois, ainda não foi instalado qualquer botão de pânico nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa. A medida foi anunciada no início de dezembro de 2020, quando o então ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, na sequência da morte de Ihor Homeniuk. Em declarações à TSF, José Gaspar Schwalbach, advogado da família, adianta que, "pelos relatos" a que tem acesso, "de cidadãos que ali ficam retidos, continua toda a política que tinha sido aplicada até aí".

Vários partidos já reagiram à notícia, o BE acredita que a não instalação de botões de pânico nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa prova a falta de competência política do Governo. O PAN garante que vai pedir esclarecimentos ao Executivo. Já o PSD considera que este é "um bom sinal".

Em relação ao combate à Pandemia da Covid-19, a obrigatoriedade de apresentação de um teste negativo à Covid-19 para entrar em Portugal deverá manter-se após 9 de janeiro, disse esta quinta-feira, em Bruxelas, o primeiro-ministro, António Costa, admitindo mesmo um eventual "reforço" das medidas de prevenção caso seja necessário. No mesmo contexto, o primeiro-ministro garante que Portugal está preparado para avançar com 4.ª dose de vacina se necessário, e já apresentou um pedido de compra conjunta de uma nova vacina Covid-19 adaptada à variante Ómicron.

Esta manhã, saíram os resultados da mais recente sondagem da Aximage para TSF-JN-DN, uma esmagadora maioria dos inquiridos confia na vacinação e mais de metade defende a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. Cresce preocupação com bem-estar emocional.

Em contagem decrescente para as eleições Legislativas, o PSD apresentou 12 noções temáticas, mas onde a coesão territorial e as reformas estruturais, sobretudo a do sistema eleitoral português, são dois dos grandes temas transversais à maioria das que vão ser discutidos no congresso social-democrata.

No CDS, o conselho nacional do partido vai aprovar, esta quarta-feira, as listas de candidatos às legislativas de 30 de janeiro, depois da reunião da Comissão Política Nacional, que acontece ao final desta tarde, com o mesmo objetivo. José Ribeiro e Castro, o "número dois" do CDS por Lisboa, refere, em declarações à TSF, que as listas "são interessantes.", mas admite que "era preferível" ir a eleições aliado com PSD.

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, vai falhar os próximos dois jogos dos encarnados, contra o Marítimo e o FC Porto, informou o clube encarnado esta quinta-feira. A equipa vai ser orientada pelo treinador adjunto, João de Deus.