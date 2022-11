Braga e Viana do Castelo sob aviso devido à chuva forte

© Igor Martins / Global Imagens

Os distritos de Braga e Viana do Castelo estão este domingo e segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte e de agitação marítima, que obrigou ao encerramento de três barras.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Braga e Viana do Castelo estão sob aviso amarelo devido à possibilidade de ocorrência de chuva, por vezes forte.

O mesmo nível de alerta estende-se para segunda-feira, até à manhã de terça-feira, pela previsão de agitação marítima, com ondas de noroeste que poderão chegar aos cinco metros.

Por isso, as barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora e Esposende estão fechadas a toda a navegação, de acordo com informação disponível na página da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Além destas, encontram-se condicionadas outras quatro barras: a de Leixões está fechada a embarcações de comprimento inferior a 35 metros e a da Figueira da Foz a embarcações de comprimento inferior a 11 metros, ao passo que as barras marítimas de Póvoa do Varzim e Vila do Conde estão condicionadas a embarcações de calado superior a dois metros, que devem praticar a barra apenas no período entre duas horas antes e até duas horas após a preia-mar.

A população é aconselhada a evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, para evitar ser surpreendida por uma onda.

A AMN sugere ainda o reforço da amarração e uma "vigilância apertada" das embarcações atracadas e fundeadas, bem como evitar passeios e atividades junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.