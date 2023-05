Braga volta a ser romana. Crianças são sensibilizadas para o património

Por Vanessa Batista 18 Maio, 2023 • 11:47 Partilhar este artigo Facebook

Mais de 2 mil crianças de 36 escolas do conselho de Braga, marcaram presença no arranque da 19ª edição da Braga Romana. Trajadas a rigor, com vestes e tiaras de flores a adornar as cabeças, deram as boas-vindas à deusa Flora no espetáculo "Ludi Florei".

Para a professora do Centro Escolar do Fujacal, Gina Santos, esta é uma oportunidade, principalmente para as crianças que chegam de países como o Brasil, Moçambique e Ucrânia, de contactarem e viverem um pouco da "história de Portugal e da romanização".

Ao longo da semana, as crianças vão ter oportunidade de visitar espaços como as Termas da Cividade e o Museu D. Diogo de Sousa. Estão previstas encenações e horas do conto em espaços fechados assim como nas ruas de Bracara Augusta.

A preparação para a Braga Romana começa com a confeção dos trajes, a maioria feitos a partir de materiais reciclados, que cativam os mais pequenos como é o caso de Matilde Ribeiro e Aziel Neves, alunos do quarto ano. Apaixonados pelas músicas da época, estão ansiosos por assistir aos combates dos gladiadores.

Ao longo de 72 horas de programação, o leque de atividades é diverso e há mesmo quem escolha a Braga Romana para realizar o casamento e batizado. É o caso de Soraia Silva que venceu o concurso para o casamento romano de 2016 e, em 2022, escolheu o mesmo certame para batizar a pequena Benedita que também foi selecionada para os cartazes da edição do último ano.

"A Braga Romana traz-nos o que de melhor há da história em Portugal. O evento está tão bem organizado que nos faz reviver mesmo esses tempos", afirma.

Também a assistir ao espetáculo encontramos Fernanda Palma, imigrante brasileira que está em Portugal há 1 ano, e ficou encantada com o realismo do evento.

"É muito diferente do que existe no Brasil. No ano passado não conseguimos aproveitar, mas já tenho o programa e vamos acompanhar os cinco dias para conhecer mais da vossa cultura e história. Para as minhas pequenas acho que o ponto alto será o evento do casamento e o espetáculo dos gladiadores", refere.

Para esta quinta-feira, pelas 17h00, na Casa do Conhecimento do Largo do Paço da Universidade do Minho, serão apresentados os resultados de um estudo que está a ser feito na Rua da Senhora do Leite, onde foram encontrados vestígios, que o presidente do Município de Braga, Ricardo Rio, classifica como "muito importantes" e que "vão enriquecer ainda mais o património que nós (Braga) temos".

Esta noite, está previsto o Espetáculo com Fogo - Nox Et Erebus, no palco Apolo, no Rossio da Sé, pelas 23h00. A cidade está também repleta de ´barraquinhas` que cumprem apertadas normas para poerem marcar presença. Um dos ausentes desta festa é o chocolate, visto que na época ainda não tinha chegado ao Velho Continente.

Sexta-feira, 19 de maio, é dia do Cortejo Triunfal percorrer as ruas de Braga a parir das 21h30.

Até domingo, a expetativa é que passem pela cidade bimilenar cerca de 300 mil pessoas. A Câmara de Braga e a Associação Empresarial estimam um retorno financeiro na ordem dos 12 milhões de euros. Recorde-se que a Braga Romana coincide, entre sexta-feira e domingo, com a Rampa Internacional da Falperra.