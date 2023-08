BragaHabit já chega a duas mil famílias mas lista de espera continua com 360 pedidos

Bairro das Enguardas © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

São quase duas mil as famílias apoiadas pela BragaHabit, mas a lista de espera continua com 360 pedidos referentes a famílias que procuram soluções de arrendamento apoiado ou uma residência partilhada.

O administrador executivo da BragaHabit, Carlos Videira, adianta que em cerca de um ano e meio passaram de 1.200 famílias apoiadas para quase duas mil, um aumento de 28%. "Estes números são relativos apenas ao final do primeiro semestre, portanto, é natural que o número até ao final de 2023 seja superior", refere.

No que toca às 360 famílias em lista de espera, atualizada de três em três meses, estas não estão desamparadas." Algumas delas estão a receber do Regime de Apoio Direto ao Arrendamento (RADA), mas estão em esforço para pagar renda. Outras estão em situação de sobrelotação ou querem autonomizar", explica.

Carlos Videira não nega um aumento de pedidos de ajuda, contudo, também sublinha o facto de a empresa municipal ter alargado o leque de apoios e tornado os regulamentos mais abrangentes.

Recentemente, a BragaHabit, no âmbito do 1.º Direito, viu aprovadas mais nove candidaturas no valor de 1,5 milhões de euros. No total, a empresa municipal conta com 21 candidaturas aprovadas num total de 8,5 milhões garantidos para a reabilitação de 180 fogos habitacionais nos Bairros das Andorinhas e Enguardas e na Praceta Padre Sena de Freitas, assim como em arrendamentos dispersos na cidade.

No que toca aos programas de apoios, o Regime de Apoio Direto ao Arrendamento é o mais procurado. Neste momento, subsidia o pagamento da renda mensal a 972 famílias. O valor médio concedido também aumentou, fixando-se agora nos 135,15 euros, quando em 2022 se fixava nos 78,38 euros. No ano em curso, os subsídios atribuídos variam entre o valor mínimo de 43,45 euros e o valor máximo de 246 euros.

Segue-se o regime de Arrendamento Apoiado, que consiste na atribuição de habitações municipais com rendas calculadas em função dos rendimentos dos agregados familiares a que se destinam e onde estão integradas 521 famílias com contrato de arrendamento ativo. A renda mensal média neste regime é de 45,73 euros.

Um dos apoios que o responsável acredita que irá crescer até ao final do ano é o Regime de Apoio Direto ao Empréstimo, visto que desde abril deste ano já chegou a 118 famílias, num valor médio de 110,95 euros.

Do orçamento de 1,4 milhões de euros estão por atribuir cerca de 100 mil euros. "Vamos avaliar nos próximos meses, sobretudo agora durante o mês de setembro e outubro, para percebermos se é necessário um reforço maior do orçamento para 2024", declara.

No regime de subarrendamento, em que a BragaHabit arrenda apartamentos dispersos pela cidade a proprietários privados para posteriormente subarrendar a famílias com poucos recursos económicos, estão integradas 147 famílias. A renda média paga pelas famílias está nos 83,20 euros.

Os novos regimes de apoio habitacional lançados no final de 2022 também já chegam a centenas de famílias. No âmbito do Programa Municipal de Combate à Pobreza Energética já foram entregues 135 vouchers, com um valor máximo de 2.500 euros, contribuindo para a minimização da pobreza energética no concelho.

O Porta de Entrada, direcionado para apoio habitacional a refugiados da Ucrânia, recebeu 20 candidaturas e apoiam 15 famílias. Um número que ficou aquém do expectável, visto que em 2022 tinham sido sinalizadas cerca de 120 agregados familiares que poderiam necessitar deste apoio.

Estão ainda integradas 38 pessoas no regime de residência partilhada. Este regime consiste na cedência, a cada um dos beneficiários, do gozo de um quarto de dormir, com partilha dos compartimentos e instalações comuns da respetiva habitação, acompanhada por um apoio social permanente prestado pelos serviços da BragaHabit.

A comparticipação média dos beneficiários deste regime é de 20,37 euros.