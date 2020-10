Bragança com 299 casos ativos de Covid-19. Autarquia espera diretrizes do Governo

© Direitos Reservados/Global Imagens

Em Bragança já não é só a Santa Casa que prende atenções. Os casos estão a subir de dia para dia na cidade e no distrito. Mantém-se o registo de 153 infetados entre utentes e funcionários e dez mortos. Da segunda vaga de testes, ainda falta saber o resultado de cerca de 40.

Na cidade sabe-se que existem mais um foco com cerca de 30 casos na comunidade brasileira e na cantina do Politécnico de Bragança seis funcionárias testaram positivo. Há também cinco estudantes infetados, três de Erasmus e dois de doutoramento, mas ainda não frequentaram as aulas e estão em isolamento.

A TSF sabe que na delegação de finanças um funcionário deu positivo e na câmara foram também identificados 3 casos. Fora da cidade na União de freguesias de Aveleda e Rio de Onor há 12 casos. Só o concelho de Bragança conta com 299 pessoas com a doença ativa.

Hernâni Dias, presidente da Câmara diz que vai esperar pelas diretrizes do Governo que sairão do Concelho de Ministros de quinta-feira para saber se haverá ou não necessidade de medidas adicionais e desmente o boato que dá conta de um cerco sanitário a Bragança.

"Sabemos que o Governo está preocupado com a situação. Se for necessário tomar medidas que sejam restritivas da liberdade dos cidadãos, fá-lo-emos no sentido de prevenir. Parece haver um boato sobre um cerco sanitário Bragança, mas nada disso está a ser equacionado", garante à TSF.

Em Alfândega da Fé há 70 pessoas em isolamento por causa de sete casos. Alguns deles num jardim-de-infância e por isso está fechado. Em Mogadouro há 40 alunos em casa depois de na sexta-feira terem dado positivo dois alunos e dois professores. Em Mogadouro e Bemposta estão positivas ao vírus 19 pessoas.

No distrito, até à última contagem estavam 432 pessoas com a doença ativa. Desde o início da pandemia já testaram positivas 1027. Destes faleceram 34 e recuperaram da doença 561.