"Bragança Naturalmente", um novo vídeo para chamar gente à região pós-confinamento

O Município de Bragança volta a apostar numa estratégia de promoção territorial e turística

O Município Brigantino deu início a uma campanha de marketing turístico, a que chamou de "Bragança. Naturalmente!", focada em apresentar um vídeo, que envolveu uma centena de pessoas da comunidade local, que incentiva turistas nacionais a passar férias na região e a desfrutarem da natureza, tradições e gastronomia.

No fundo, o Município de Bragança volta a apostar numa estratégia de promoção territorial e turística, que já deu frutos em julho de 2020, com o lançamento do primeiro vídeo Bragança. Naturalmente, atendendo à oportunidade despoletada pela pandemia para os territórios do interior.

O presidente da câmara de Bragança revela que, só em dois meses, nas redes sociais, o vídeo "chegou a mais de um milhão de pessoas, das quais 27 por cento oriundas da área metropolitana de Lisboa, 21.4 por cento do Porto e 11 por cento de Braga e que se refletiu na evolução positiva do setor do turismo no concelho de Bragança, ao longo dos meses de verão".

Hernâni Dias dá como exemplo o crescimento assinalável do turismo rural. "O ano passado, no concelho, a nível de turismo rural, foi o melhor de sempre. O número de noites que as pessoas cá permaneceram passou de uma média de duas para cinco. Na área urbana também houve uma recuperação muito grande".

O turismo religioso é outra das apostas do município. Uma das rotas dos caminhos de Santiago passa por Bragança e está já em fase de execução a remodelação de um edifício no Centro Histórico, junto ao Castelo de Bragança. "Estamos a reabilitar um imóvel, pertence ao município, que servirá de albergue aos peregrinos. Dentro de dois ou três meses, se tudo correr bem, teremos a obra concluída".

Para além do vídeo, estão previstas inserções publicitárias a nível nacional, nomeadamente em outdoors, de algumas das principais vias do país, e na rede de autocarros.

Durante a apresentação do novo vídeo, a secretária de Estado da Valorização do Interior aproveitou para deixar notícias para os operadores turísticos que aguardam pela vinda das famílias para a região. Isabel Ferreira avança que estão disponíveis seis mil milhões de euros para o setor do turismo e que em breve serão abertos os avisos para os empresários se candidatarem. "Têm em conta os territórios do interior e transfronteiriços, pelo interesse que agora suscitam em todas as pessoas, pelos seu níveis de segurança e de menor densidade populacional. É importante continuar a apoiar o setor. São seis mil milhões de euros, que contarão com diferentes fontes de financiamento", adiantou a governante.

O novo vídeo "Bragança Naturalmente" já está a circular nas redes sociais, termina na "Festa do Castelo com os Caretos de Bragança", exatamente o local onde terminou o vídeo do ano passado. Uma forma premeditada para dar continuidade à narrativa e ao tom de campanha anteriormente estabelecido.