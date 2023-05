Brilhante Dias debaixo de fogo, Grupo Wagner ameaça deixar Bakhmut e outros destaques TSF

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias © Manuel de Almeida/Lusa

Por TSF 05 Maio, 2023 • 13:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As palavras do líder parlamentar do PS, que, na última semana, tinha pedido a responsabilização de quem divulgou para o exterior informação classificada ao cuidado da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP, incendiaram o início do debate, esta sexta-feira, na Assembleia da República. PSD e Bloco de Esquerda acusaram Eurico Brilhante Dias de falar sem provas para fazer jogo político, enquanto o Chega pede mesmo que o líder da bancada socialista ponha o lugar à disposição.

Na Ucrânia, o chefe do grupo de mercenários russos Wagner, Yevgeny Prigozhin, ameaçou retirar os seus combatentes da linha da frente em Bakhmut a 10 de maio. Esta saída foi justificada com a escassez de munições, que está a provocar "mortes sem sentido".

Yevgeny Prigozhin chegou mesmo a publicar um vídeo no Telegram em que se veem cadáveres de alegados combatentes contratados pela empresa Wagner em solo ucraniano.

Por cá, Carla Castro apresentou demissão da vice-presidência do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal por considerar que não está a ter "efetivo exercício" do cargo, ficando de fora da participação na estratégia, comunicação e gestão do partido.

Depois de Pepe ter apresentado queixa junto da Polícia de Segurança Pública logo no final do jogo entre o FC Porto e o Famalicão, acusando Colombatto de o ter chamado de "mono", que quer dizer macaco em espanhol, o jogador famalicense recorreu à rede social Instagram para responder ao capitão dos dragões sobre o alegado insulto racista.

Diretamente do espaço, o mais recente satélite meteorológico da Europa, o Meteosat Third Generation Imager (MTG-I1) ou Meteosat-12, divulgou as primeiras imagens da Terra, revelando, assim, as condições meteorológicas na Europa, em África e no Atlântico.

Enquanto isso, cientistas chineses revelaram a descoberta de indícios da existência de água líquida na superfície de Marte, através dos dados recolhidos pelo robô Zhurong, que explora o planeta vermelho desde 2021.