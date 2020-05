Brincar na rua: "As crianças têm que ter tempo para serem crianças"

© CRISTINA QUICLER / AFP

Foi a partir da ideia que é preciso brincar na rua que a associação Ludotempo criou o projeto "Brincar de Rua". Uma plataforma, que reúne voluntários e cria oportunidades para que os mais novos possam estar em segurança a brincar fora de casa.

Francisco Lontro, coordenador do programa, defende que as crianças têm que ter tempo para serem crianças. " O que dizemos é: "Se tens vontade de fazer isto no teu bairro, na tua rua, nós juntamos-te com outras pessoas, dá-nos ferramentas, formamos o que chamamos de guardiões do brincar. Juntamos estas pessoas, fazemos uma entrevista, pedimos um certificado do registo criminal e depois dá-nos uma formação que tem as ferramentas necessárias para por isto em pratica; mobilizar pessoas e gerir o grupo. Precisamos voltar às nossas raízes, ao contacto com a cidade, com a natureza, porque o nosso paradigma da educação hoje em dia é a institucionalização, a escola, a organização de tempos e estímulos".

Francisco Lontro sublinha que as brincadeiras de rua são decididas pelos mais novos."Nas sessões de brincar de rua a ideia é a energia de brincar dos miúdos! Não há programa ou é suposto fazer isto ou aquilo, a ideia é que os miúdos possam usufruir daquele tempo e daquele espaço para brincarem livremente". Em situações normais os grupos têm no máximo 15 crianças, acompanhadas por dois adultos.

Com a pandemia de Covid-19 as regras mudaram, mas o "Brincar de Rua" adaptou-se e criou tribos de brincar. "A ideia é a partir dos meu núcleo de confiança, seja os meus filhos, o vizinho ou os filhos de uma amiga ou os amigos mais chegados da escola. Reduzir o grupo ao máximo de oito crianças por tribo e dois adultos, o tempo é reduzido para uma hora. A ideia é restituir aos poucos e com confiança, respeitando todas as normas da DGS, a normalidade... os miúdos têm que ter alguma réstia de normalidade nas suas vidas".

Dia 1 de junho as crianças voltam a brincar na rua, quem quiser juntar-se a este projeto da Ludotempo - Associação de Promoção do Brincar pode consultar o site aqui.

