Bruxelas otimista com economia portuguesa, a segunda volta na Turquia e outros destaques TSF

A manhã informativa da TSF desta segunda-feira fica marcada pela divulgação do boletim macroeconómico da primavera pela Comissão Europeia, que prevê uma expansão da economia portuguesa para 2,4% para 2023, e 1,8% em 2024. Estas são previsões mais otimistas do que as do Governo português.

Na Turquia, Erdogan não conseguiu segurar a maioria absoluta que detinha desde 2014 e deverá ir a uma segunda volta. A agência de notícias turca dá conta de que estão contados 99,99% dos votos, tendo Erdogan alcançado 49,4% dos votos e Kemal Kılıçdaroğlu 45%.

Destaque também para os meios de combate aos incêndios rurais que vão ser reforçados a partir desta segunda-feira, passando a estar no terreno 10.400 operacionais e 23 meios aéreos, menos 11 do que aqueles que estavam previstos.

O ministro da Administração Interna reitera as dificuldades da Força Aérea para encontrar no mercado os meios aéreos necessários para o combate aos incêndios.

Por sua vez, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, admite que a situação de seca que o país atravessa "é muito preocupante" e lembrou que o mês passado foi o abril mais quente de sempre.

Candidato à Presidência do Brasil por quatro vezes, Ciro Gomes esteve em Lisboa e falou em exclusivo com a TSF. Na primeira entrevista após as eleições, mostra-se satisfeito com a saída de cena de Bolsonaro, mas critica a forma como Lula da Silva tem conduzido o país.

Na Ucrânia, o Exército reclamou ter alcançado "um primeiro êxito" na ofensiva em Bakhmut, leste da Ucrânia, onde se trava a batalha mais prolongada desde a invasão russa de 2022.

Volodymyr Zelensky está no Reino Unido e vai ser recebido pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, para discutir mais apoio militar para resistir à invasão da Rússia.

Um enviado do governo chinês vai partir num périplo, que arranca na terça-feira e que inclui visitas à Ucrânia e à Rússia, como parte dos esforços de Pequim para mediar um acordo político que ponha fim à guerra, que dura há 15 meses.

Na ordem do dia continuam os constrangimentos no metro em Lisboa, com o Campo Grande a ser o epicentro dos problemas. Há obras na linha verde e na linha amarela do metro, não há autocarros para compensar a falta de carruagens e a alternativa é muitas vezes andar a pé. O Bloco de Esquerda (BE) critica o Governo e a autarquia por falta de planeamento.

Por fim, o Bayer Leverkusen oficializou a contratação do lateral espanhol Alejandro Grimaldo. O jogador irá juntar-se à equipa da Bundesliga na próxima temporada, tendo assinado um contrato válido até 2027.