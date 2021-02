Burlas, phishing, fake news. Cuidados a ter para uma utilização mais segura da internet

© Sacha Steinbach/EPA

Por Lusa 09 Fevereiro, 2021 • 09:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) alertaram esta terça-feira os cidadãos para a necessidade de uma utilização segura e responsável da internet e dos telemóveis, especialmente os mais jovens.

Os alertas da GNR e da PSP surgem hoje dia em que se assinala o Dia Europeu da Internet mais Segura, uma iniciativa da rede INSAFE com o apoio da Comissão Europeia, que visa contribuir para a consolidação de uma internet mais segura para todos, especialmente para os mais jovens.

Em comunicado, a PSP lembra que "a internet é quotidianamente utilizada de forma transversal por toda a população e todas as faixas etárias, especialmente através do acesso às redes sociais. Assim sendo, os perigos associados à internet ganham um alcance muito mais vasto, entrando no campo da 'criminalidade virtual'.

Por isso, a PSP alerta para a especial necessidade de os cidadãos se manterem atentos à disseminação de informação falsa, adulterada, dúbia ou enganadora/fake news, um fenómeno que tem ganho expressão com o aumento do uso das redes sociais, recomendando que a informação seja recolhida e confirmado, preferencialmente, junto dos repositórios dos organismos oficiais.

Alertam também para as burlas informáticas no contexto de transações eletrónicas, nomeadamente no pagamento através de MBWay ou cartões de crédito, recolha ilícita de dados pessoais/Phishing e divulgação de vídeos de cariz íntimo, como meio de chantagem, nomeadamente após o fim de relações amorosas/sexting.

A PSP realça que a devassa da vida privada por intermédio de meios informáticos tem sido cada vez mais recorrente devido ao crescimento exponencial da utilização de redes sociais.

"Ao longo do último ano registámos um decréscimo no número de crimes desta natureza, fruto do trabalho de informação e sensibilização que temos vindo a realizar, quer por intermédio das redes sociais, quer das campanhas temáticas no contexto do policiamento de proximidade", refere.

De acordo com os dados da PSP, no ano passado foram registados 280 casos de devassa por meio informático, 362 em 2019, no ano antes (2018) 322, em 2017 foram 292 e em 2016 um total de 265.

Na nota, a PSP chama a especial atenção para os jovens que constituem um grupo especialmente vulnerável à vitimização por crimes concretizados por intermédio da internet, valorizando (ainda mais) a monitorização dos pais.

A PSP lembra que desde 2015 assegura, em parceria com a Fundação Altice, o Programa "Comunicar em Segurança", com o objetivo de alertar e sensibilizar os jovens que frequentam estabelecimentos de ensino para a necessidade de uma utilização segura e responsável da internet e dos telemóveis.

No contexto deste projeto, a PSP e a Altice disponibilizam conteúdos pedagógicos atualizados e adaptados aos vários escalões etários contendo ainda diversos conselhos para os pais/encarregados de educação e professores. Esses documentos podem ser consultados aqui.

Para assinalar a efeméride, a GNR anunciou hoje o lançamento, em parceria com a Microsoft Portugal, da operação "Internet Mais Segura 2021", que visa a sensibilização digital direcionada para a comunidade escolar.

A GNR e a Microsoft Portugal vão disponibilizar conteúdos digitais que visam sensibilizar a comunidade escolar, a partir de hoje e até sexta-feira, através das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC).

"Estas ações irão focar-se nas crianças, jovens, encarregados de educação e agentes educativos para questões como o cyberbullying, furto de identidade, privacidade, incorreção das fontes de informação, vírus informáticos e a dependência da internet, na qual destacamos os videojogos, e serão divulgadas através de 892 estabelecimentos de ensino que se associaram a esta iniciativa, sendo previsível alcançar mais de 105.000 alunos", refere a GNR.

Para ajudar a melhorar a privacidade 'online', a GNR a aconselha a utilização de passwords fortes, a não guardar dados pessoais no navegador da Internet, a não partilhar dados privados nas redes sociais e nos sites de consulta, a manter o antivírus atualizado e que se verifique e controle a dependência de internet junto de familiares e amigos.