Buscas na câmara de Lisboa, alerta na Superliga e outros destaques TSF

A câmara municipal de Lisboa foi, esta terça-feira, alvo de buscas relacionadas com suspeitas de abuso de poder e corrupção na área do urbanismo. A Polícia Judiciária (PJ) já confirmou, à TSF, que foram apreendidos documentos, telemóveis e computadores.

Em declarações ao final da tarde, o presidente da autarquia, Fernando Medina, citou um comunicado da PJ para indicar Manuel Salgado como "principal suspeito". A PJ, por outro lado, garantia que afirmar isso é "muito prematuro".

A noite que agora começa pode ser de grandes mudanças para a Superliga europeia. Em Inglaterra, Chelsea e Manchester City parecem já ter abandonado o projeto, algo que levou os 12 clubes a reunir-se de emergência esta noite.

Há 41 anos era divulgado o "Manifesto aos trabalhadores". No mesmo dia, mais de 100 petardos rebentaram em diversas cidades portuguesas. Há quem defenda que nesse dia, entraram em cena, pela primeira vez, as Forças Populares 25 de Abril. Nuno Gonçalo Poças, autor do livro "Presos por um fio", disse na Tarde TSF que já é hora de olhar para esta altura da história, de forma desapaixonada.

Esta terça-feira foi dia de ficar a conhecer mais uma atualização do estado da vacinação contra a Covid-19 em Portugal. Há mais de dois milhões de portugueses que já receberam pelo menos uma dose de vacina e perto de 700 mil já completaram mesmo o processo de vacinação.

Entre as vacinas, a da Johnson & Johnson tem uma "possível ligação" à formação de coágulos sanguíneos raros, conclui esta terça-feira a Agência Europeia do Medicamento. Para já, a farmacêutica vai certificar-se de que inclui essa informação na bula.

Uma das formas de combater o coronavírus pode estar, agora, na análise de águas residuais. É uma linha de investigação que está a ser seguida por vários países da Europa e pode servir "para detetar o início de surtos ou pode ser útil para averiguar se as medidas de confinamento estão ou não a ser eficientes".