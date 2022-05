Buscas na Câmara de Setúbal, detido suspeito de matar adepto do FC Porto e outros destaques TSF

Câmara Municipal de Setúbal © Carlos Santos/Global Imagens

Por TSF 10 Maio, 2022 • 13:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi detido, na noite desta terça-feira, o jovem suspeito das agressões que provocaram a morte de um homem de 26 anos, esfaqueado durante os festejos do título do FC Porto, junto ao estádio do Dragão, na madrugada deste domingo.

Em Setúbal decorrem, esta terça-feira, buscas à linha de apoio a refugiados. Em comunicado, a Câmara Municipal garante que "está a prestar todo o apoio necessário a estas diligências judiciais", que surgem na sequência da polémica em torno da receção do município sadino a refugiados ucranianos por dois cidadãos russos, alegadamente, com ligações ao Kremlin. Sobre o caso, o Governo prometeu investigar "até às últimas consequências" as circunstâncias.

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares também anunciou, esta terça-feira, a criação de um programa de aprendizagem da língua portuguesa específico para refugiados, particularmente os provenientes da Ucrânia, com o propósito de apoiar a integração na comunidade e as mais de 4100 crianças ucranianas matriculadas em escolas portuguesas e que 9.000 cidadãos ucranianos já estão inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

A TSF falou com quatro portugueses, selecionados aleatoriamente, que estiveram envolvidos nos painéis do Dia da Europa, em Estrasburgo, e fizeram recomendações sobre aquilo que deve ser o futuro europeu, numa segunda-feira que também ficou marcada pelo encerramento da conferência sobre o Futuro da Europa, que teve a participação dos cidadãos europeus nas propostas apresentadas a Ursula Von der Leyen, Roberta Metsola e Emmanuel Macron.

No mesmo dia, a TSF também falou com o presidente do Comité das Regiões sobre o papel das cidades e dos jovens no futuro da União Europeia, a descentralização e a guerra na Ucrânia.

Durante a manhã do 76.º dia de Guerra na Ucrânia, as autoridades ucranianas revelaram esta terça-feira ter encontrado corpos de 44 civis nos escombros de um prédio em Izyum, na região de Kharkiv, destruído pela Rússia em março. Pode acompanhar todas as notícias do dia na TSF.

O Serviço de Urgência do Hospital de São João, no Porto, atendeu 1022 doentes na segunda-feira, um "recorde triste" de admissões, que "tende a piorar", disse o diretor da Unidade Autónoma de Gestão de Urgência e Medicina Intensiva.

A manhã desta terça-feira também ficou marcada pela notícia da condenação de uma engenheira química, esta segunda-feira, a 14 anos de prisão, nos Estados Unidos, por roubar segredos comerciais sobre materiais usados em latas de refrigerantes e outras bebidas para beneficiar o Governo chinês e uma empresa chinesa.