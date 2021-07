Buscas na EDP e APA por suspeita de fraude fiscal no negócio das barragens

A venda de seis barragens à empresa francesa causou polémica © Maria João Gala /Global Imagens

Por TSF 06 Julho, 2021 • 12:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério Público está a investigar uma alegada fraude fiscal no negócio da venda de seis barragens à Engie. A TSF sabe que as buscas decorrem na EDP e na Agência Portuguesa do Ambiente.

Fonte do Ministério do Ambiente garantiu que as autoridades não estão a fazer buscas no edifício do Ministério. Já a EDP confirmou à TSF que foi alvo de uma operação de busca, pela Autoridade Tributária, por alegada fraude fiscal.

A elétrica garante que está a prestar toda a colaboração com as autoridades e mantém-se convicta de que a operação de venda cumpre todos os requisitos legais.

A venda de seis barragens à empresa francesa causou polémica, com vários partidos a acusarem a EDP de fugir aos impostos.