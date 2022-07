Buscas na empresa de cruzeiros de Mário Ferreira, queda de granizo em Vila Real e outros destaques TSF

Mário Ferreira © Igor Martins/Global Imagens

A manhã informativa da TSF desta quarta-feira fica marcada pela "Operação Ferry". A empresa de Mário Ferreira Douro Azul, responsável pelos cruzeiros no Douro, está a ser alvo de buscas no Porto, no Funchal e em Malta. Em causa deverão estar suspeitas de fraude fiscal qualificada no negócio da compra e venda do navio Atlântida. No Facebook, Mário Ferreira afirma que "não é acusado de nada".

Destaque também para a descentralização. Saiu fumo branco no final do encontro extraordinário do conselho-geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) realizado, na terça-feira, por iniciativa dos autarcas do PSD e, por isso, pode estar iminente um acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios relativamente ao processo de descentralização. A presidente da ANMP acredita que está prestes a acontecer a assinatura de um acordo, mas os autarcas do PSD jogam à defesa, admitindo que o Governo tem feito um esforço para acolher as exigências dos presidentes de câmara.

Em Vila Real, três casas na freguesia de Campeã estão em risco de ruir, na sequência da queda de granizo na tarde de terça-feira. Há ainda estradas cortadas e as operações de limpeza prosseguem esta quarta-feira. Veja as imagens da tempestade aqui:

Por outro lado, segundo o IPMA, todos os distritos de Portugal continental, exceto Faro, vão estar na quinta e na sexta-feira sob aviso amarelo devido ao tempo quente.

No Reino Unido, vive-se uma crise política com uma onda de demissões no governo do Boris Johnson. Depois das saídas dos ministros das Finanças e da Saúde, também o ministro da Família e das Crianças, Will Quince, a vice-secretária de Estado para os Transportes, Laura Trott, e o secretário de Estado das Escolas, Robin Walker, apresentaram esta quarta-feira as suas demissões na sequência da polémica com o deputado Chris Pincher.

Na ordem do dia está também a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, que anunciou, perante o Parlamento Europeu, que o seu executivo vai apresentar este mês um plano de emergência europeu para precaver um eventual corte total de fornecimento de gás russo.

Por fim, em Faro, há uma escultura que mostra um salvamento feito por pescadores algarvios na II Guerra. A história dos três pescadores começa na noite de 30 de novembro de 1943. Estávamos em plena Guerra Mundial e um avião militar norte-americano que tinha andado a perscrutar submarinos e barcos alemães saiu de uma base em Marrocos. No entanto, o bombardeiro perdeu-se e ficou sem combustível. Ouça aqui a reportagem da TSF: