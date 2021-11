Buscas no Dragão, críticas às ideias de Rangel e outros destaques TSF

© Wikimedia Commons

A Inspeção Tributária e o Ministério Público estão a realizar buscas no Estádio do Dragão. A informação foi confirmada pela TSF junto de fonte próxima da Autoridade Tributária. O alvo é a SAD do FC Porto e, em causa, estão suspeitas relativas a contratos de direitos televisivos e de venda de jogadores, bem como crimes de fraude fiscal.

A TSF iniciou, nesta segunda-feira, um ciclo de curtas entrevistas diárias com notáveis do PSD, partido cujas diretas se realizam no próximo sábado. O primeiro convidado foi Pedro Roseta, que acredita que o projeto que o atual líder do PSD apresenta terá maior probabilidade de reverter alguns dos problemas que elenca como fulcrais em Portugal. O antigo ministro da Cultura critica Paulo Rangel por se isolar por completo das tentativas de acordo com os socialistas, e aponta que essa não é a forma de atingir o bem comum.

Na Alemanha, a pandemia não dá tréguas e, por isso, o ministro alemão da Saúde fez um apelo urgente. Segundo Jens Spahn, os alemães têm três hipóteses: "até ao final do inverno, vão estar vacinados, curados ou mortos". O país, especialmente as regiões Sul e Leste, foi duramente atingido por uma nova onda de infeções, que os investigadores e políticos atribuem, em particular, a uma taxa de vacinação.

Esta terça-feira, no Algarve, começa o Encontro Nacional das Entidades Gestoras da Água e Saneamento. Loic Fauchon, presidente do Conselho Mundial da Água, está preocupado com a falta de água no Sul da Península Ibérica. Ainda assim, em entrevista à TSF, elogiou o trabalho que Portugal tem feito para aproveitar os recursos.

O aviso é do IPMA. Os distritos da Guarda e Castelo Branco estão sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros fracos de neve acima de mil metros de altitude, que pode acumular no solo acima de 1400 metros de altitude, até às 18h00 desta segunda-feira.

Por fim, a reportagem da TSF foi até Arcos de Valdevez, onde Vítor e Ricardo Afonso, pai e filho, deixaram a emigração para se tornarem pastores. Através de um projeto de mais de cem mil euros, apoiado pelo Ministério da Agricultura, criaram um rebanho de cabras de raça bravia, hoje com 280 cabeças, e também uma plantação de espargos e colmeias para produção de mel.