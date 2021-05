Buscas no FC Porto, a greve da função pública e outros destaques TSF

© Ivan Del Val/Global Imagens

Entre os assuntos que definiram a manhã desta quinta-feira estão as buscas nas instalações do FC Porto e em laboratórios de análises clínicas no Algarve e na cidade do Porto. Em causa está a investigação a uma viagem para o estrangeiro de um futebolista dos 'dragões', alegadamente infetado com Covid-19.

Na ordem do dia está também o balanço pandémico dos festejos do campeonato conquistado pelo Sporting. Até ao momento, as autoridades só registaram um caso de Covid-19 relacionado com a festa dos 'leões'.

Destaque ainda para o Rali de Portugal, que sai para a estrada esta quinta-feira. Apesar de o evento se realizar, mantêm-se as restrições derivadas da pandemia. O público deve usar máscara e manter a distância de segurança recomendada pelas autoridades.

A TSF tem estado ainda a acompanhar o impacto da greve da função pública, ao longo do dia. Para já, os sindicatos garantem que a recolha do lixo parou a 80% e que há escolas fechadas por todo o país.

Por último, há desenvolvimentos no caso das intoxicações alimentares em Beja. A Autoridade de Segurança Alimentar instaurou um processo-crime e apreendeu vários alimentos, entre eles ovos fora de prazo, no centro cultural que fornece refeições a escolas de Beja, depois de 70 crianças terem sido transportadas para o hospital.