Buscas no hospital de Braga, protestos na Cultura e outros destaques TSF

A Polícia Judiciária está, esta quarta-feira, a fazer buscas no Hospital de Braga. Em causa estão suspeitas de crimes económicos em violação de regras da contratação pública.

O vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, Pinto Moreira, revelou que, durante as buscas a sua casa na terça-feira, a Polícia Judiciária levou o computador profissional e o telemóvel, mas não levou qualquer outro documento. Ainda sem saber se será constituído arguido, o social-democrata garante que não se refugiará na imunidade parlamentar.

O PS deve apresentar, na próxima sessão legislativa, uma proposta para rever a lei das incompatibilidades de modo a evitar mais casos como o da ex-secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que, um mês e meio depois de ter saído do Governo, foi dirigir uma empresa à qual atribuiu apoios. Depois de o líder parlamentar do partido, Eurico Brilhante Dias, se ter demarcado do caso, o deputado socialista Pedro Delgado Alves veio defender, no Fórum TSF, que a lei deve ser revista para apertar as sanções, mas não para já.

As estruturas e os profissionais da cultura manifestaram-se esta quarta-feira junto à escadaria da Assembleia da República. Os manifestantes queixam-se da precariedade e da falta de apoio do ministro da Cultura.

Por sua vez, Pedro Adão e Silva defendeu que não se deve apoiar todas as entidades culturais e que os concursos de apoios às artes implicam "escolhas e linhas de corte".

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor foi de 9,6% em dezembro de 2022, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais à do mês anterior, confirmou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística.

A 80ª edição dos Globos de Ouro, que decorreu esta madrugada em Beverly Hills, deu os prémios de topo a "Os Fabelmans" de Steven Spielberg, "Os Espíritos de Inisherin" e à série da HBO "The House of The Dragon".

Seis pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque com arma branca esta quarta-feira na Gare du Nord, em Paris. O autor do ataque foi detido, baleado pela polícia.

O Chelsea oficializou esta quarta-feira a contratação de João Félix por empréstimo até ao final da época.

Casper Tengstedt vai dar muitos golos ao Benfica. Esta é a opinião de quem conhece bem este avançado norueguês, que está a mudar-se do Rosenborg para a Luz. Hugo Carlos Pereira treina na Noruega, esteve vários anos no Rosenborg e, em conversa com a TSF, explicou que Tengstedt é um jogador que pode ser absolutamente decisivo para as águias.

A chuva pode ser a protagonista dos últimos dias em Portugal, mas na NASA o Sol tem o papel principal. Durante 133 dias, de 12 de agosto a 22 de dezembro de 2022, o Solar Dynamics Observatory (SDO) captou imagens do Sol, permitindo, assim, novas descobertas sobre o funcionamento da estrela mais próxima da Terra e a forma como influencia o sistema solar.