Buscas no Braga e no Vitória SC, alerta da OMS e outros destaques da TSF

© AFP

Por TSF 24 Novembro, 2021 • 12:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Manuel Castro Almeida não tem dúvidas de que Paulo Rangel é o candidato social-democrata mais capaz de abrir o partido às diferentes sensibilidades internas. Em entrevista conduzida por Fernando Alves, na Manhã TSF, o antigo deputado e autarca respondeu às declarações de Ângelo Correia, feitas na terça-feira, que assinalavam que o opositor de Rio não é um "líder" nato, antes um instrumento do "passismo". O social-democrata também salientou que, dependendo da campanha que seja feita, Rangel ainda pode sonhar com a maioria absoluta.

Há novas buscas para investigar os negócios do futebol. A Autoridade Tributária, o Ministério Público e o juiz Carlos Alexandre estão, esta quarta-feira, a realizar buscas às instalações do Sporting de Bragae do Vitória de Guimarães confirmou a TSF.

O diretor executivo da Organização Mundial da Saúde para a Europa considera que chegou a hora de discutir a obrigatoriedade das vacinas contra a Covid-19. Entrevistado esta manhã pela Sky News, Robb Butler confessa estar muito preocupado, e alerta que, até à primavera, podem morrer, só na Europa, mais de meio milhão de pessoas devido à Covid-19.

Luís Graça, membro da Comissão Técnica da Vacinação contra a Covid-19, acredita que não é necessário fixar a obrigatoriedade da administração da vacina em Portugal. Em reação ao alerta da Organização Mundial da Saúde - Europa, cujo diretor executivo admitiu ser já momento para debater esta imposição, o epidemiologista desvaloriza essa questão em território nacional.

O jogador francês do Real Madrid Karim Benzema foi condenado a um ano de prisão com pena suspensa por participar na tentativa de extorsão ao antigo colega de seleção Mathieu Valbuena. Além da pena suspensa, Benzema vai ter de pagar uma indemnização de 75 mil euros.

Freddie Mercury morreu há 30 anos, uma das maiores figuras de sempre da música rock. Para assinalar a data a BBC passa em revista os últimos anos do vocalista dos Queen, num documentário que vai ser emitido esta semana. O documentário de James Rogan "Freddie Mercury: The Final Act" é uma história comovente sobre um dos músicos mais talentosos de sempre e do legado que ele deixou.