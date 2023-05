Buscas nos três grandes, próximos cinco anos serão os mais quentes de sempre e outros destaques TSF

© Foto de Wesley Tingey na Unsplash

A manhã informativa da TSF desta quarta-feira fica marcada pelas buscas da Autoridade Tributária nos Estádios do Dragão, Alvalade e Luz no âmbito de um caso que investiga um esquema de fraude fiscal envolvendo transferências de jogadores de futebol.

Na ordem do dia continuam as buscas da PJ em Gaia e no Porto. O presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia é um dos arguidos na "Operação Babel", durante a qual foram efetuadas sete detenções e que investiga projetos imobiliários a rondar os 300 milhões de euros. Já o presidente da Câmara do Porto confirmou ter conhecimento de que foram detidos dois funcionários da autarquia, não dirigentes, mas recusou dar mais informações.

O presidente da Câmara de Gaia esclareceu que foi constituído arguido num processo que investiga "questões de contratação pública e de pessoal", mas não no processo principal da Operação Babel, relacionado com alegada corrupção em projetos imobiliários.

Agora, um alerta das Nações Unidas. É quase certo que o período entre 2023 e 2027 sejam os cinco anos mais quentes de sempre.

O sul da Europa está a preparar-se para um verão de seca intensa, com algumas regiões já a sofrerem com falta de água e os agricultores a esperarem as piores colheitas das últimas décadas. À medida que as alterações climáticas tornaram a região mais quente e seca, os anos consecutivos de seca esgotaram também as reservas de água subterrânea.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou para o agravamento do perigo de incêndio rural nos próximos dias, tendo em conta as previsões do IPMA de continuação de tempo quente e seco.

Em destaque estão também as próximas eleições europeias que vão realizar-se entre 6 e 9 de junho de 2024, apesar da oposição de Portugal.

A ministra da Justiça confirma que falou com João Galamba na noite em que, alegadamente, o antigo adjunto Frederico Pinheiro roubou o computador da sede do Ministério das Infraestruturas. Catarina Sarmento e Castro revela que a conversa foi curta, João Galamba "estava preocupado" e queria estabelecer contacto com a Polícia Judiciária.

O ex-adjunto Frederico Pinheiro e a chefe de gabinete do ministro das Infraestruturas são esta quarta-feira ouvidos na comissão de inquérito à TAP, sobre a reunião preparatória com a ex-presidente executiva da companhia, antes de uma audição em janeiro.

Por fim, o Estádio Cidade de Coimbra recebe o primeiro de quatro concertos dos Coldplay, que geraram uma procura inédita em Portugal e vão obrigar a cortes de trânsito na cidade que espera receber 200 mil pessoas, uma multidão de fãs muito diferente daquela que viu a banda britânica na primeira passagem por Portugal, no festival Paredes de Coura, no ano 2000.

Da Baixa à Solum, passando pela Praça da República, os comerciantes estão confiantes no impacto positivo dos concertos para o negócio.