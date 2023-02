Buscas para encontrar pescador desaparecido em Sines retomadas

A mesma fonte recordou que o alerta para o desaparecimento do pescador foi dado no sábado, pelas 22h00 © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Lusa 05 Fevereiro, 2023 • 11:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As buscas por um pescador que desapareceu no sábado ao largo do cabo de Sines (Setúbal) foram retomadas este domingo de manhã, disse fonte da Proteção Civil à agência Lusa.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que as buscas por terra e mar foram retomadas às 06h32.

A mesma fonte recordou que o alerta para o desaparecimento do pescador foi dado no sábado, pelas 22h00. As operações de socorro mobilizam nesta altura elementos do Instituto de Socorros a Náufragos, Polícia Marítima, auxiliados por uma moto de água, uma embarcação, duas viaturas terrestres, além de um meio aéreo da Força Aérea.