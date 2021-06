Buscas por segunda mulher desaparecida nos Açores prolongam-se até sábado

© Pedro Correia/Global Imagens

As buscas pela segunda mulher desaparecida na sexta-feira na Povoação, em São Miguel, depois de uma enxurrada ter arrastado o carro onde seguia, vão continuar pelo menos até sábado, adiantou hoje a Proteção Civil.

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que "as buscas para localizar a pessoa que continua desaparecida na Povoação, desde a última sexta-feira, serão prolongadas até sábado, 03 de julho, dia em que serão reavaliadas as condições".

Por hoje, a operação já terminou e será retomada novamente na quinta-feira, por volta das 08:00 (hora local, 09:00 em Lisboa), estando previsto que terminem pelas 17:00.

Os 40 elementos que estarão no terreno "deverão concentrar-se numa área entre Ponta Garça [no concelho de Vila Franca do Campo] e a Povoação".

Na sexta-feira, a chuva forte provocou o arrastamento de uma viatura da Santa Casa da Misericórdia da Povoação, onde seguiam duas funcionárias, que estariam a fazer apoio domiciliário.

A viatura foi localizada logo nesse dia no fundo de uma ribeira, presa e capotada, junto à Povoação, mas não foram avistadas pessoas.

Na segunda-feira foi encontrado o corpo de uma das vítimas, a cerca de uma milha da costa da freguesia piscatória da Ribeira Quente, concelho da Povoação, na zona onde um pescador encontrou alegados vestígios humanos no domingo, já após o final da operação de buscas do dia.

As buscas têm envolvido elementos do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), as cinco corporações dos bombeiros de São Miguel, o serviço municipal de proteção civil da Povoação, a Capitania do Porto de Ponta Delgada, a Polícia Marítima, a Associação de Nadadores-Salvadores da Costa Norte, a PSP, elementos do Exército e contam também com o apoio de duas embarcações e dois drones cedidos pela Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.