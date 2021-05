Cabaz bancário de fruta "parcialmente apodrecida", navegação no mar 5G e outros destaques TSF

Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal © Manuel de Almeida/Lusa

O ex-governador do Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, considerou que o processo de venda do Novo Banco, em 2017, foi como alienar "um cabaz de fruta que está parcialmente apodrecida".

Em poucas palavras, e no Dia Mundial da Internet, Rui Aguiar, professor da Universidade de Aveiro e investigador do Instituto de Telecomunicações levantou o véu, na TSF, sobre o futuro que nos espera com a chegada do 5G.

Numa visita a Cabo Verde, Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que a cedência de 24 mil vacinas contra a Covid-19 ao país foi acertada pelos dois governos numa semana e que bastou uma SMS do homólogo cabo-verdiano.

Do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge chega-nos um alerta. A segunda fase do Inquérito Serológico Nacional (ISN) Covid-19 avisa para a redução de anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2 três meses após a infeção e defende a vacinação em pessoas anteriormente infetadas, segundo o relatório dos resultados.

Quanto ao processo de vacinação, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, admitiu que a limitação da administração da vacina da Janssen contra a Covid-19 apenas a pessoas com mais de 50 anos de idade "pode não ser definitiva".

Nas vésperas do início da última jornada da época 2020/2021 da I Liga ficaram conhecidos os horários dos jogos. Só três é que não são à mesma hora e, à exceção do Tondela-Paços de Ferreira, que é já esta terça-feira, os jogos são todos na quarta-feira. Veja o calendário de todos os jogos e respetivos horários.